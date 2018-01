Trump dément avoir payé le silence d'une actrice X

Un avocat de Donald Trump a versé en 2016 130'000 dollars à une ex-actrice de films pornos afin qu'elle taise une relation sexuelle avec le magnat de l'immobilier en 2006, selon des informations du Wall Street Journal démenties vendredi par la Maison Blanche.

La transaction, entre l'avocat Michael Cohen et Stephanie Clifford a été négociée un mois avant l'élection présidentielle remportée par M. Trump, précise le quotidien américain spécialisé dans l'actualité économique et financière.

Wall Street Journal: Trump lawyer Michael Cohen arranged $130,000 payment to former adult-film star Stephanie Clifford, whose stage name is Stormy Daniels, one month before 2016 election, to stop her from discussing an alleged sexual encounter with Trump. https://t.co/uG5v9dByBh