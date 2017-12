Shakira reporte encore ses prochains concerts

Shakira a annoncé mercredi le report de sa tournée aux Etats-Unis et au Canada initialement prévue début 2018 en raison d'une guérison plus lente qu'espéré de sa blessure aux cordes vocales qui l'a déjà contrainte à repousser ses concerts européens.

«Alors que j'espérais fortement être en mesure de récupérer mes cordes vocales à temps pour reprendre ma tournée en janvier, et après avoir étudié toutes les options, j'ai dû accepter l'idée que cette blessure nécessite simplement plus de temps et de soins pour guérir», déclare la chanteuse de «Waka Waka» et «Whenever, Wherever» dans un communiqué sur son site internet.

Son «El Dorado World Tour» reprendra finalement en juin en Europe puis aux Etats-Unis, et des dates seront également bientôt annoncées pour l'Amérique latine.

La partie européenne, prévue cet automne, avait déjà dû être reportée en raison d'une hémorragie des cordes vocales. Les concerts aux Etats-Unis et au Canada, initialement prévus entre le 9 janvier et le 10 février, avaient jusqu'ici été maintenus. Les nouvelles dates nord-américaines sont d'ores et déjà fixées pour août prochain sur son site internet.

Shakira remercie ses fans pour leur soutien. «Vous m'avez fait sentir que ma voix n'est pas seulement à moi, c'est aussi la vôtre», leur écrit-elle, s'excusant pour ce nouveau report. «Je promets de donner mon maximum, et plus encore, dès l'instant où je pourrai remonter sur scène», lance-t-elle à ses admirateurs. (afp/nxp)