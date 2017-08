Pujadas ne sera pas resté longtemps au chômage

Évincé du journal télévisé de 20 heures de France 2 après 16 ans passés à la barre, David Pujadas va présenter une émission à la rentrée sur LCI, une chaîne du groupe TF1 soumise à rude concurrence.

David Pujadas, 52 ans, arrive le lundi 28 août sur LCI en tant que présentateur de l'émission «24h Pujadas : l'info en questions», du lundi au vendredi de 18h à 20h, a annoncé le groupe TF1 lundi dans un communiqué. Le journaliste produira également l'émission. Le journaliste vedette avait appris fin mai son remplacement par Anne-Sophie Lapix, au nom de la politique de renouvellement impulsée par la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte.

En revenant dans le groupe TF1, David Pujadas participe à la «renaissance» de la chaîne passée sur la TNT gratuite en avril 2016, a-t-il affirmé dans une interview publiée lundi par Le Monde. Le journaliste annonce avoir signé un contrat de deux ans avec le groupe où il a fait ses débuts, en tant que reporter sur TF1 puis que présentateur sur LCI, avant de devenir le visage de l'information sur France 2.

Calvi sur Canal

David Pujadas remplace Yves Calvi, qui après avoir animé pendant 15 ans «C dans l'air» à la même heure sur France 5, a dopé en une saison l'audience de cette case sur LCI (300'000 spectateurs quotidiens en moyenne en avril). Yves Calvi sera à la rentrée sur Canal pour relancer le «Grand Journal», dont l'audience a été divisée par deux.

David Pujadas, né à Barcelone de mère française et de père espagnol, présentait le journal télévisé de 20 heures de la chaîne publique depuis septembre 2001. Après France 2, le journaliste retrouve les audiences plus confidentielles de la chaîne d'info. «J'ai cherché cette lumière dans mes jeunes années, j'en ai pleinement profité, mais c'est un besoin que je ressens moins aujourd'hui, où j'ai davantage besoin de créer et de transmettre», a-t-il souligné. «La notoriété n'est plus un moteur pour moi».

(afp/nxp)