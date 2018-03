Pierce Brosnan a fait la pub d'un produit nocif

Pierce Brosnan a assuré aux autorités indiennes avoir été «trompé» sur la composition exacte d'un rafraîchisseur d'haleine local dont il a fait la promotion, qui contenait un produit cancérogène, ont annoncé vendredi des responsables.

L'acteur irlandais, qui joua l'agent 007 dans quatre films entre 1995 et 2002, était apparu en 2016 dans des publicités diffusées à la télévision, dans les journaux et sur des panneaux pour ce produit intitulé Pan Bahar, un mélange d'épices et de noix de betel (ou noix d'arec), connue pour augmenter les risques de cancer de la bouche et du nez.

Cette publicité, dans le style de James Bond, montrait l'acteur barbu combattant des brigands et séduisant de jolies femmes avant d'exhiber une boîte de Pan Bahar. Elle s'était attirée des moqueries sur les réseaux sociaux mais avait également retenu l'attention des autorités sanitaires indiennes qui ont demandé à l'acteur, âgé de 64 ans, des explications sur sa participation.

Contrat terminé

Dans sa réponse, Pierce Brosnan a déclaré avoir été «trompé» par le fabricant du Pan Bahar, «qui n'avait pas révélé la nature dangereuse du produit», a expliqué un haut responsable du ministère de la Santé, S.K Arora.

L'acteur a également expliqué que son contrat avec la compagnie avait pris fin, qu'il ne soutiendrait «aucun produit dangereux» dans l'avenir et promettait d'aider les autorités indiennes à faire «cesser de telles campagnes pour des produits dangereux», selon le responsable. Les autorités étudieront cette réponse avant de décider de la nécessité d'aller plus loin.

Le fabricant du Pan Bahar, Ashok and Company, s'est refusé à tout commentaire dans l'immédiat mais souligne que son produit ne contient pas de tabac contrairement à d'autres «pan masala» (rafraîchisseurs d'haleine locaux). L'Inde prohibe la publicité pour le tabac et l'alcool. (afp/nxp)