New York enquête sur le business de Weinstein

Le procureur de l'Etat de New York a ouvert une enquête pour déterminer si la Weinstein Company, la société du producteur Harvey Weinstein, pourrait être poursuivie pour discrimination sexuelle ou d'autres violations de la législation. Selon le New York Times de lundi, les dossiers personnels des employés de la compagnie ont été exigés.

Le ministère public aurait aussi demandé à cette société basée à Manhattan qu'elle lui transmette les critères de recrutement, de promotion ou de licenciement, ou les plaintes formelles ou informelles de harcèlement sexuel ou d'autres formes de discrimination qu'elle aurait reçues, et la façon dont ces plaintes auraient été gérées, a précisé le journal. Le bureau du procureur Eric Schneiderman n'a toutefois pas encore confirmé ces affirmations.

Une cinquantaine d'actrices

La Weinstein Company, que co-dirigeait Harvey Weinstein jusqu'à sa démission du conseil d'administration mardi dernier, est elle aussi au coeur du scandale d'abus sexuels qui a fait tomber de son piédestal le plus célèbre des producteurs d'Hollywood. Une cinquantaine d'actrices et de mannequins accusent Harvey Weinstein, aujourd'hui âgé de 65 ans, de les avoir harcelées, agressées sexuellement ou violées lors des vingt dernières années. Le producteur a démenti toute relation non consentie.

Caractère «notoirement explosif»

Certains ont affirmé que les dirigeants de la société connaissaient le comportement du producteur, et que certains employés en étaient même parfois complices en organisant pour lui des rendez-vous avec des femmes, dont il profitait pour les harceler ou les agresser sexuellement. Une trentaine d'employés ont néanmoins publié une lettre, où ils se défendent d'avoir été au courant de ces abus. «Nous savions tous que nous travaillions pour un homme au caractère notoirement explosif», ont-ils ainsi souligné jeudi dans cette lettre. «Mais nous ignorions travailler pour un prédateur sexuel».

Société en sursis

Depuis la révélation du scandale, l'avenir de la société est incertain. Elle a reçu lundi dernier un apport d'argent frais du fonds d'investissement Colony Capital, et entamé des discussions avec Colony sur un possible rachat.

En plus des poursuites que risque Harvey Weinstein à titre personnel au pénal ou au civil, l'enquête du procureur de l'Etat de New York confirme que la société, elle aussi, a des soucis à se faire. (ats/nxp)