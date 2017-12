Les grands disparus de 2017

L'année 2017 a été bien triste dans le monde des people. En effet, que ce soit dans le cinéma, la chanson, la littérature ou même en politique, de nombreuses personnalités célèbres nous ont quittés cette année.

Si tout le monde a en mémoire le décès le 6 décembre de l'icône du rock français Johnny Hallyday, on a tendance à oublier que d'autres chanteurs sont décédés cette année. Ainsi, on a dit adieu en janvier à la chanteuse brésilienne Loalwa Braz Vieira, inoubliable interprète de la Lambada, et en février à Al Jarreau, le légendaire chanteur de jazz américain décédé peu après avoir annoncé sa retraite. En mars, c'était le monde du rock'n'roll qui était en deuil avec la mort de Chuck Berry, l'auteur de «Johnny B. Goode».

De Polo Hofer à Fats Domino

L'année 2017 a aussi été celle du décès de l'Italo-Suisse Robert Miles, auteur du tube «Children», mais aussi du rappeur Prodigy, du rocker bernois Polo Hofer, adulé en Suisse alémanique, du guitariste de jazz John Abercrombie, du rocker américain Tom Petty, et de la légende du rock'n'roll américain Fats Domino, auteur du célèbre «Bluberry Hill». Le monde du hard rock a également pleuré en novembre le départ de Malcolm Young, guitariste et cofondateur du groupe australo-britannique AC/DC. Quant à la musique classique, elle a dû prendre congé du célèbre maestro Georges Prêtre en janvier.

Côté cinéma, le 7e art a connu aussi son quota de grands disparus. A commencer par Roger Moore, l'acteur britannique qui a incarné avec flegme et classe James Bond dans les années 70. Toujours côté anglais, John Hurt, bien connu pour ses rôles dans «Elephant Man» et «Midnight Express», s'en est aussi allé, vaincu par la maladie. Le monde du cinéma a également pleuré le décès de George A. Romero, père de «la nuit des morts vivants», les acteurs Sam Shepard, Martin Landau, et l'hilarant Jerry Lewis.

Adieu à Jeanne Moreau et Mireille Darc

Côté français, des monstres sacrés nous ont également quittés. Ainsi en octobre, le sublime Jean Rochefort, avec son œil pétillant et ses grandes moustaches, a rejoint l'éternité à l'âge de 87 ans, en mai. Son ami Victor Lanoux, avec qui il avait souvent joué, a gardé à jamais pour le grand public le costume de «Louis La Brocante». Les comédiens Claude Rich, Jean-Marc Thibault et Robert Hirsch ont eux aussi quitté la scène définitivement.

Le rideau est également tombé sur trois grandes dames du cinéma en 2017. A commencer par Jeanne Moreau le 31 juillet qui laissera «Jules et Jim» orphelins à jamais et qu'on n'oubliera pas grâce à la célèbre ritournelle «Le Tourbillon». Le 7e art français a également pleuré la blonde Mireille Darc fin août. Mi octobre, c'est la légendaire Danielle Darrieux qui s'en est allée à l'âge de 100 ans.

Au chapitre des autres personnalités, la littérature française a perdu l'un de ses grands noms avec le décès de l'écrivain et académicien Jean D'Ormesson, début décembre. Aux USA, les fans de Playboy ont dit adieu à Hugh Hefner, le fondateur du célèbre magazine de charme. En France, la mode a perdu un grand nom avec le décès de Pierre Bergé, l'ex-compagnon d'Yves St-Laurent.

Adieu à Simone Veil et Helmut Kohl

Côté politique, une immense dame s'en est allée en la personne de Simon Veil, l'ancienne ministre française qui avait porté la loi légalisant l'avortement en 1974. Figure de la lutte contre le pouvoir en Chine, l'opposant Liu Xiaobo, premier prix Nobel de la paix dans son pays, a été vaincu par la maladie. Tout comme l'ancien souverain de Roumanie, Michel 1er, qui est mort début décembre à Aubonne. L'Allemagne a pris congé elle de son ancien chancelier Helmut Kohl, qui restera dans les mémoires comme l'homme de la réunification.

En Suisse romande aussi, plusieurs personnalités ont rejoint l'éternité. Ainsi le monde de la photo a dû pleurer deux grands noms, soit la Lausannoise Suzi Pilet, l'une des premières femmes à vivre de ce métier, et le célèbre Fribourgeois Marcel Imsand. Le pays a appris, choqué, le suicide en mai du Neuchâtelois Olivier Guéniat, certainement le policier le plus connu des Romands. Deux femmes bien connues des téléspectateurs s'en sont allées également, soit la journaliste sportive Isabelle Nussbaum, décédée à l'âge de 54 ans et la journaliste Ariane Ferrier, vaincue par la maladie. Elle avait 59 ans.

(nxp)