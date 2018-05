Le gala contre le sida fait le plein de stars

Les acteurs Kristen Stewart, Pierce Brosnan, Adrien Brody et Chris Tucker, le champion automobile Lewis Hamilton, mais aussi Julian Lennon, Paris Hilton et des top models dont Heidi Klum et Milla Jovovich, parmi d'autres personnalités, participaient jeudi soir au Cap d'Antibes (Alpes-Maritimes) au gala de l'amfAR «Cinéma contre Sida».

Parmi les grands événements mondains internationaux, ce gala de bienfaisance réunit chaque année pendant le Festival de Cannes un millier de convives à l'Eden Roc, le palace du Cap d'Antibes. Au profit de la recherche contre le sida et de l'aide aux malades dans le monde, l'amfAR a collecté l'an dernier plus de 18 millions d'euros, le temps des trois heures du dîner et d'une vente aux enchères. Vingt-cinq femmes célèbres, actrices et mannequins, dont Linda Evangelista, Scarlett Johansson et Katy Perry, devaient assurer la présidence d'honneur de ce 25e gala de l'amfAR, la fondation américaine contre le sida créée par Lyz Taylor. Sting et Shaggy devaient assurer la partie musicale de ce gala dédié cette année aux femmes. L'amfAR n'a pas souhaité préciser les raisons de ce choix. Le producteur Harvey Weinstein, accusé depuis l'automne d'avoir agressé, harcelé ou violé quelque 100 femmes dont des vedettes de cinéma, a été l'un des sponsors de ce gala pendant plusieurs années à travers sa société, la Weinstein Company. La table de douze couverts a été facturée de 106.000 à 297.000 euros selon le statut choisi : bienfaiteur ou grand philanthrope. Le rond de serviette individuel a été fixé à 11.000 euros. Parmi les lots d'exception aux enchères, figurent une Bentley cabriolet de 1964, des tirages originaux de Robert Mapplethorpe représentant notamment Arnold Schwarzenegger, un vestiaire inédit de 30 pièces des plus grands créateurs sélectionnés par Carine Roitfeld, un séjour de 5 nuits dans une île privée des Maldives pour 6 personnes ou encore une réplique autorisée d'une oeuvre de Michel-Ange. Depuis 1993, le gala de l'amfAR organisé en marge du Festival de Cannes a permis de récolter près de 176 millions d'euros (210 millions de dollars). jfg/lpt (afp/nxp)