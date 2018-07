Lara Gut et Behrami: «Nous sommes très heureux!»

Enfin! Lara Gut et Valon Behrami se sont dit oui! En effet, la skieuse tessinoise et le footballeur se sont mariés ce 11 juillet, ont-ils annoncé sur leur compte Instagram respectif. «Toi et moi, nos familles et nos proches amis, le sentiment d'être à la maison... Je n'aurais jamais pu imaginer une plus belle manière de dire «oui»!», ont-ils écrit sur le réseau social.

Le mariage a eu lieu dans l'intimité à Lugano. Interrogée par le Blick, la skieuse a expliqué: «Nous avons opté pour une célébration très intime dans notre cercle familial proche. C'est ce qui nous convenait.»

Lara Gut a également confié que Lugano était l'endroit où les mariés souhaitaient vivre et passer le reste de leur vie. «C'est la raison pour laquelle nous nous sommes mariés là. Et nous sommes très heureux».

Behrami de retour en Suisse?

Début juin, Valon Behrami, âgé de 32 ans et qui joue en Italie avec le club Udinese, avait confié au Corriere del Ticino qu'il avait toujours eu l'intention de déménager à Lugano après sa carrière. «Maintenant, avec Lara, je peux dire avec certitude que je retournerai à Lugano pour y vivre», avait-il dit. Lara Gut laisse donc entendre ce jeudi qu'il va déménager au Tessin. Que cela signifie-t-il pour la carrière du footballeur? Seul l'international connaît la réponse pour le moment.

La liaison entre les deux sportifs est récente. On avait vu le couple être très proche en décembre 2017, date à laquelle Behrami avait embarqué la skieuse dans sa Ferrari. Mais la skieuse, âgée de 26 ans, n'avait officialisé qu'en mars dernier leur liaison.

«Avec Valon, j'ai découvert la force d'être à deux»

Elle avait publié un long post sur Facebook à ce sujet: «Au cours de ces dernières années, j'ai souvent eu l'impression qu'il me manquait quelque chose, comme une sensation d'incomplet. J'ai toujours pensé que c'était lié au monde du ski. Cet hiver, j'ai découvert quelle était la pièce manquante et cela n'avait rien à voir avec le sport: ça s'appelle l'amour. Avec Valon, j'ai découvert la force d'être à deux et d'avoir une personne à côté qui te tient par la main et ne te laisse jamais seule. (...) Maintenant, je sais. Et Valon est vraiment la plus belle chose qui puisse m'arriver.»

A noter que l'international suisse était en couple auparavant avec Elena Bonzani avec laquelle il a eu deux enfants, Sofia (9 ans) et Isabel (18 mois). Ils s'étaient séparés en février dernier.

