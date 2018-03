L'actrice porno Stormy Daniels menacée

L'actrice porno Stephanie Clifford, alias Stormy Daniels, a été physiquement menacée pour qu'elle ne dise rien de sa relation avec le président Donald Trump, a déclaré son avocat vendredi sur MSNBC et CNN.

Michael Avenatti n'a fourni aucun détail sur la nature de cette menace. Il indique que l'actrice en dira plus lors de son passage dans l'émission 60 Minutes de CBS, programmé le 25 mars prochain.

Dans une interview accordée en 2011 à l'hebdomadaire In Touch, Stephanie Clifford a prétendu avoir eu en 2006 une liaison avec Trump qui aurait duré plusieurs mois. L'actuel président des Etats-Unis a démenti.

Le mois dernier, un des avocats de Trump a annoncé avoir versé sur ses propres deniers 130'000 dollars à l'actrice lors de la campagne présidentielle de 2016. Michael Cohen, évoquant une «transaction privée», n'a pas expliqué pourquoi il avait effectué ce versement ni si Donald Trump en avait été informé.

Six autres femmes?

Dans une lettre qu'elle lui a adressé lundi, Stephanie Clifford propose de reverser cette somme sur un compte bancaire qui serait désigné par Trump afin, dit-elle, d'être déliée d'une clause de confidentialité qu'elle a signée en octobre 2016. Cohen a ignoré sa proposition.

Stormy Daniels offers to return the $130,000 that Trump attorney Michael Cohen paid to her in exchange for her silence on alleged affair with President Trump, according to letter sent by her lawyer to Cohen https://t.co/WQphhWWmHA pic.twitter.com/dPOSZf2TfD