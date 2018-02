Kim Cattrall annonce la mort de son frère

L'actrice Kim Cattrall a annoncé dimanche la mort de son frère, peu après avoir signalé sa disparition et lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux pour le retrouver.

«C'est avec beaucoup de tristesse que ma famille et moi annonçons le décès inattendu de notre frère et fils, Chris Cattrall», a annoncé l'actrice dans un message sur Twitter, accompagné d'une photo la représentant avec son frère.

It is with great sadness that myself and my family announce the unexpected passing of our son and brother, Chris Cattrall. At this time we ask for privacy. We want to thank you all on social media for your outpouring of love and support in this trying time. pic.twitter.com/n4dQAMrTvS