Kanye West dit qu'il sera un jour président

Le rappeur Kanye West a assuré jeudi qu'il serait un jour président des Etats-Unis, au cours d'une interview publiée quelques heures avant la sortie très attendue de son nouvel album intitulé «Jesus Is King».

Dans cette longue interview accordée à Zane Lowe de Beats 1 Show, une émission d'Apple Music, l'artiste américain âgé de 42 ans, qui depuis quelques mois s'est tourné publiquement vers le christianisme, a abordé nombre de sujets allant de la pornographie à Donald Trump.

Il a déclaré que son soutien ouvert au président républicain - il est souvent apparu en public avec la casquette rouge marquée «Make America Great Again» des supporters de Donald Trump - avait pour but d'énerver ses adversaires démocrates.

«Pour le plus grand artiste humain vivant, porter une casquette rouge était une blague de Dieu à l'adresse de tous les gens de gauche. Comme pour leur faire dire Non! Pas Kanye!», a expliqué le rappeur.

Addiction au sexe

Et il a assuré qu'il serait un jour à la Maison Blanche. «Il viendra un temps où je serai le président des Etats-Unis, et je me souviendrai de tout fondateur qui n'aura pas été capable de comprendre culturellement ce que nous faisions», a-t-il dit. On ignore à qui il se référait.

Kanye West a par ailleurs déclaré qu'il avait demandé à ceux qui ont collaboré à son neuvième album de studio de s'abstenir de relations sexuelles hors mariage. Il a confié avoir souffert autrefois d'une addiction à la pornographie et au sexe dont il s'est depuis débarrassé. «Certains se noient dans les drogues, et moi je me suis noyé dans mon addiction: le sexe», a-t-il dit. Le mari de Kim Kardashian a expliqué qu'il avait découvert la pornographie très jeune et qu'il avait développé une addiction au sexe après la mort de sa mère en 2007.

L'artiste a promis qu'un dixième album, intitulé «Jesus Is Born», paraîtrait pour Noël. «Jesus Is King», dont la parution était attendue ce vendredi, est décrit comme contenant un fort message évangélique. L'album sort après une année où Kanye West a parcouru les Etats-Unis pour jouer dans des services religieux dominicaux. (afp/nxp)