Johnny disait aller chez le dentiste pour voir sa fille

C'est la fin de l'entente cordiale. Le clan Hallyday s'effrite deux mois après l'enterrement de Johnny. Lundi, sa fille Laura Smet a annoncé qu'elle allait contester en justice le testament de son père attribuant «l’ensemble de son patrimoine et l’ensemble de ses droits d’artiste à sa femme Laeticia.» Son demi-frère David est «codemandeur» dans cette procédure.

Dans une lettre adressée au rockeur, la jeune femme a fait part de son incompréhension et de sa douleur: «toutes ces fois où on a dû se cacher pour se voir et s'appeler ! (...) Il m'est encore insupportable de ne pas avoir pu te dire au revoir, papa, le sais-tu au moins ?»

On savait déjà que la relation entre Laura et sa belle-mère Laeticia, de huit ans son aînée, était compliquée. Lundi, sur le plateau de C à Vous sur France 5, un journaliste a affirmé que Johnny «était obligé d’inventer des rendez-vous chez le dentiste pour aller voir Laura». Une déclaration qui confirme plusieurs biographies consacrées à l'idole des jeunes. «A un moment, l’inimitié entre elles était telle que le chanteur devait presque inventer des rendez-vous fictifs pour voir sa fille en cachette», a notamment écrit Eric Le Bourhis dans «Johnny, l’incroyable histoire continue».

De fins observateurs ont par ailleurs noté lors de l'hommage populaire rendu le 11 décembre à Paris que l’actrice de 34 ans et son demi-frère David n’avaient pas marché aux côtés de Laeticia, Jade et Joy devant l’église de la Madeleine. Ils étaient d'ailleurs arrivés via deux convois différents.

