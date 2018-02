Les stars Jennifer Aniston et Justin Theroux se séparent après deux ans de mariage, ont-ils annoncé dans un communiqué reçu par l'AFP. Le duo, qui partageait une demeure dans le quartier pour multi-millionnaires de Bel Air à Los Angeles, s'était rencontré en 2008 et avait commencé une relation amoureuse en 2011.

«De façon à couper court aux rumeurs, nous avons décidé d'annoncer notre séparation», déclare le couple dans ce communiqué, parlant d'une «décision conjointe et prise avec amour à la fin de l'an dernier. Nous sommes deux meilleurs amis qui avons décidé de nous séparer comme couple mais souhaitons continuer à célébrer notre amitié».

C'était le second mariage de l'ex-star de la série culte «Friends». Jennifer Aniston avait déjà convolé avec Brad Pitt en 2000, formant à l'époque avec lui l'un des couples les plus glamour de Hollywood. Ils ont divorcé en 2005 après que le sex-symbole l'eut quittée pour Angelina Jolie, dont il est à présent séparé. Justin Theroux («Miami Vice», «La fille du train», «Mulholland Drive», et star de la série «The Leftovers»), a partagé la vie de la styliste Heidi Bivens pendant quatorze ans avant de rencontrer Jennifer Aniston. (afp/nxp)