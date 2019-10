Jennifer Aniston pulvérise et «casse» Instagram

Jennifer Aniston est entrée dans le Guiness des records grâce à un selfie publié sur Instagram dans lequel on la voit avec tous ses anciens camarades de la série «Friends». L'image lui a valu d'atteindre un million d'abonnés en 5 heures et 16 minutes! Du jamais vu sur la plateforme. L'actrice a battu de 29 minutes le précédent record détenu par le prince Harry et Meghan Markle.

La photo a eu tellement de succès que le compte Instagram de l'actrice américaine a été temporairement indisponible, obligeant la plateforme à s'excuser.

Jennifer Aniston a réagi avec humour via une vidéo qu'elle a partagée toujours sur Instagram. On la voit jetant son téléphone par frustration, avec la légende: «Je vous promets, je n’ai jamais eu l’intention de le casser. Merci pour ce chaleureux accueil.»

A noter que Jennifer Aniston s'est engagée à incarner le monde impitoyable des matinales télévisées américaines dans une série bientôt diffusée sur la nouvelle plateforme de streaming du géant à la pomme, Apple TV.