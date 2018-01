Jambe en plus, acteur en moins: Vanity Fair émeut

«Bon, tout le monde le sait maintenant... J'ai trois jambes», s'amuse l'actrice Reese Witherspoon sur Twitter, «j'espère que vous m'acceptez encore pour ce que je suis».

La dernière couverture du magazine prestigieux Vanity Fair a créé l'hilarité sur la toile avec sa photo annuelle rassemblant le gratin d'Hollywood. Cette photo d'ensemble rassemblant Oprah Winfrey, Tom Hanks, Robert de Niro et Nicole Kidman entre autres stars a été abondamment retouchée pour rendre tous les acteurs plus beaux que nature... oubliant au passage, semble-t-il, d'effacer une jambe en trop.

Après le tweet de Reese Witherspoon, la reine de la télévision américaine Oprah Winfrey, assise à côté d'elle sur la photo et qui lui entoure la taille, a à son tour twitté: «j'accepte ta troisième jambe. Tout comme je sais que tu acceptes ma troisième main».

Sur un autre cliché de la série prise par la photographe vedette Annie Leibovitz, à présent retirée du site internet de Vanity Fair, la productrice, présentatrice et actrice semble en effet avoir trois mains: une sur sa taille, une sur celle de Reese Witherspoon, et une autre... sur sa propre jambe.

Why does Oprah have 3 hands? pic.twitter.com/Bt0kDQkhvB — Scott Gustin (@ScottGustin) 25 janvier 2018

Ces bavures amusaient beaucoup les internautes vendredi: «imaginez les millions de dollars qui ont été dépensés pour enlever numériquement la troisième jambe de Reese Witherspoon de films et émissions de télévision toutes ces années», plaisante ainsi le journaliste de la BBC Mark Savage sur Twitter.

Imagine the millions of dollars that have been spent digitally removing Reese Witherspoon's third leg from films and TV shows over the years. pic.twitter.com/mawsX6WLZ9 — Mark Savage (@mrdiscopop) 26 janvier 2018

Le célèbre magazine américain s'est défendu en affirmant également sur le réseau social que «nous aurions adoré avoir l'exclusivité sur les trois jambes de Reese mais malheureusement c'est juste la doublure de sa robe».

Quand aux mains d'Oprah, la rédaction de Vanity Fair n'a eu d'autres solutions que de botter en touche: «comment peut-on attendre qu'elle gère tout avec juste deux mains?».

Parallèlement, la revue spécialisée The Hollywood Reporter a écrit vendredi que James Franco, qui a reçu un Golden Globe pour sa performance dans son film «The Disaster Artist», devait initialement être inclus sur la couverture du très glamour «numéro spécial Hollywood».

Il a posé pour la photographe Annie Leibovitz mais après les accusations de cinq actrices affirmant entre autres qu'il les a poussées exagérément à tourner nues, Vanity Fair a renoncé à le faire figurer sur sa une, d'après The Hollywood Reporter, qui cite un porte-parole de Vanity Fair.

.@Oprah, @RWitherspoon, Nicole Kidman (not to mention Wonder Woman and the Queen)—some of Hollywood’s most powerful women set the tone for Annie Leibovitz’s ambitious cover shoot https://t.co/3ASu9P1Po9 — VANITY FAIR (@VanityFair) 27 janvier 2018

