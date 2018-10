Harry et Meghan continuent leur tournée

Le prince de Grande-Bretagne, Harry, et son épouse, Meghan, ont reçu des cadeaux, rencontré un couple de koalas et posé devant l'opéra emblématique de Sydney mardi. Il s'agissait de leur première apparition publique depuis l'annonce qu'ils allaient devenir parents au printemps.

Tout sourire, le prince et l'ancienne actrice américaine ont reçu une paire de Ugg miniatures, les bottes australiennes en peau de mouton, des mains du gouverneur général le représentant en Australie de la reine Elizabeth II.

C'est également en arborant de larges sourires que le couple s'est rendu au zoo pour observer des koalas et a pris un bateau pour traverser la baie de Sydney, à l'entame de leur longue tournée dans le Pacifique.

Tournée de seize jours

Des centaines de personnes se pressaient au pied de l'opéra de Sydney, le bâtiment le plus emblématique de l'immense île-continent, agitant des drapeaux australiens et portant des koalas en peluche géants, le tout sous le regard des tireurs d'élite de la police et de forces de l'ordre.

Le duc et la duchesse de Sussex effectuent une tournée de seize jours, qui va les conduire en Australie, Nouvelle-Zélande, aux Fidji et aux îles Tonga. Cette visite, qui suscitait déjà un grand intérêt, déchaîne après l'annonce du futur enfant une frénésie médiatique telle, que le gros contingent d'Australiens dubitatifs envers la royauté pourrait s'en trouver irrités.

Selon le bookmaker Paddy Power, Diana est le prénom favori des parieurs, si l'enfant est une fille, et Arthur, si c'est un garçon. Harry avait 12 ans lorsqu'il a perdu sa mère Diana dans un accident de voiture à Paris en 1997. Alice tient aussi la cote. (ats/nxp)