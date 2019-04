Harcèlement: Thomas Langmann condamné

Le producteur de cinéma français Thomas Langmann a été condamné mercredi à 10 mois de prison avec sursis pour harcèlement moral envers son épouse, avec laquelle il est en instance de divorce. La sentence est assortie d'une obligation de soins.

Le producteur de «The Artist», 47 ans, «estime que l'infraction n'est pas constituée» et «va faire appel», a déclaré son avocat. Le fils du célèbre producteur Claude Berri a été reconnu coupable d'avoir harcelé sa femme, qui l'avait quitté enceinte de leur deuxième enfant, via l'envoi de nombreux SMS et e-mails, pour certains dégradants ou insultants, en 2017 et 2018.

Cette peine de dix mois avec sursis est assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans, qui contraint Thomas Langmann à un suivi psychologique et lui interdit d'entrer en contact avec sa femme, qui avait porté plainte. Il devra lui verser 8000 euros de dommages et intérêts, et 5000 euros pour frais de justice.

Thomas Langmann avait affirmé que la majorité de ses messages exprimaient «amour» et «souffrance». «A aucun moment, je n'ai voulu faire du mal à la mère de mes enfants», avait-il assuré. (ats/nxp)