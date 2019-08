Frida, ex-chanteuse d'ABBA, habite à Genolier

Elle est connue mondialement pour avoir été l'une des chanteuses d'ABBA, entre 1972 et 1982. C'était la brune du mythique groupe pop suédois et on l'appelait tout simplement Frida. De son vrai nom Anni-Frid Lyngstad, elle est devenue par mariage princesse de Reuss et comtesse de Plauen. Comme le révèle ce mercredi le magazine «Bilan», l'ex-chanteuse, âgée aujourd'hui de 74 ans, vient de s'installer sur la Côte vaudoise, après avoir résidé pendant des années à Zermatt. Elle a posé ses valises à Genolier, dans un appartement proche de la clinique du même nom, dans les hauts du village, où habite également Michel Platini et l'ancien coureur automobile Jackie Stewart.

«Elle est effectivement arrivée au début de l'été. Et elle est venue elle-même se présenter au Contrôle des habitants pour établir dans notre commune sa résidence principale», confirme la syndique du lieu, Florence Sage. Si elle n'a pas encore eu l'occasion de rencontrer la star, on lui a rapporté qu'elle était venue en toute simplicité et s'était montrée fort sympathique au guichet. La syndique ne sait pas pourquoi l'ex-chanteuse d'ABBA a choisi de venir habiter Genolier, alors qu'elle semblait si heureuse dans la station valaisanne, où elle résidait depuis la mort de son troisième époux, le prince Heinrich Ruzzo Reuss, comte de Plauen, décédé prématurément en 1999 d'un cancer. Selon «Bilan», les raisons de son déménagement près de la clinique pourrait être liées à une opération orthopédique subie l'an dernier.

Née en 1945 en Norvège, d'un père soldat allemand qu'elle ne rencontrera qu'une trentaine d'années après, Frida n'a pas eu une vie facile. Pour fuir l'opprobre, sa mère déménage en Suède, mais meurt alors que l'enfant n'a que 2 ans. Élevée par sa grand-mère, Frida montre très jeune un talent pour la chanson et monte un groupe en 1963 dont le bassiste deviendra son mari et lui donnera deux enfants. De sa rencontre avec le musicien Benny Andersson, qu'elle épousera brièvement, naîtra le groupe ABBA, formé avec un autre tandem, Agnetha Fältskog et Björn Ulvaeus. Après sa victoire au concours de l'Eurovision, avec son titre «Waterloo», en 1974, le groupe connaît un succès planétaire qui durera jusqu'en 1982, année de sa dissolution.

Frida enregistrera encore plusieurs disques en solo, avec plus ou moins de succès. En 1998, elle a la douleur de perdre sa fille, victime d'un accident aux États-Unis. En 2018, elle expliquait dans une interview donnée au journal «Blick» combien la montagne, le paysage et les amis de Zermatt l'avaient aidée à surmonter ce deuil et celui de son mari. Selon le journal suédois« Expressen», elle disposerait d'une fortune voisinant les 190 millions d'euros.

À Zermatt, où elle vivait avec son compagnon Henry Smith, 5e vicomte Hambelden, la princesse de Reuss n'a pas boudé la vie de la station. Outre l'enregistrement d'une chanson pour le 150e anniversaire de la première escalade du Cervin, en 2015, elle était marraine du Festival de musique Zermatt Unplugged. Elle était discrète, mais accessible puisque l'un des plus grands fans d'ABBA, le Vaudois Richard Jaquier, a eu le bonheur de la croiser quatre fois.«À Zermatt, c'était il y a une quinzaine d'années. Je la cherchais pour lui remettre une lettre, et soudain, elle était dans la rue à 5 mètres de moi, en blonde méconnaissable! Et on a échangé quelques mots».