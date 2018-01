France Gall était une femme engagée

L'une des grandes figures de la chanson française, France Gall, «poupée» blonde des années 60 et interprète à succès, s'est éteinte dimanche d'une récidive d'un cancer, de nombreuses personnalités rendant hommage à son talent et son «engagement» dans plusieurs causes.

«France Gall a traversé le temps grâce à sa sincérité et sa générosité», a réagi le président français Emmanuel Macron. «Elle laisse (...) l'exemple d'une vie tournée vers les autres, ceux qu'elle aimait et ceux qu'elle aidait».

«Enumérer ses chansons des années 80, c'est faire l'inventaire des titres qui ont le plus marqué les Français, toutes générations confondues, par leur sensibilité extrême, tant dans la romance que le registre pop», a-t-il relevé.

Condoléances à la famille et au Sénégal

La chanteuse avait été hospitalisée mi-décembre près de Paris, officiellement pour une infection sévère.

Emmanuel Macron a présenté ses condoléances à la famille de la chanteuse, mais aussi aux habitants de l'île de Ngor, au Sénégal (non loin de la capitale Dakar), où la chanteuse possédait une maison.

«France Gall a rejoint le Paradis blanc le 7 janvier, après avoir défié depuis 2 ans, avec discrétion et dignité, la récidive de son cancer», a déclaré la chargée de communication de la chanteuse dans un communiqué. Une référence à la sombre chanson «Le Paradis Blanc» évoquant la mort et écrite par le musicien Michel Berger, dont France Gall fut la muse.

Chanteuse blonde et mutine des «sixties», France Gall avait été durement éprouvée par la vie: outre le décès d'un infarctus de son époux Michel Berger à 44 ans en 1992, elle découvre son cancer du sein l'année suivante. Un des deux enfants qu'elle a eu avec Michel Berger, Pauline, meurt prématurément de mucoviscidose en 1997.

Après ce choc, France Gall se fera discrète. Elle était sortie de ce silence en 2015 pour défendre la comédie musicale «Résiste» autour des «tubes» du couple qu'elle formait avec Michel Berger. Elle y apparaissait en vidéo - mais pas sur scène - comme narratrice se souvenant de son Pygmalion.

Dimanche, l'ex-président François Hollande a salué «une chanteuse lumineuse» et une «grande Française» qui avait su s'engager «pour de grandes causes et notamment pour l'Afrique».

- Engagement humanitaire en Afrique -

Emmanuel Macron a lui aussi souligné dans un communiqué son «engagement dans de nombreuses causes», celles des femmes, des sans-papiers, et en Afrique, «où elle s'est engagée sur le plan humanitaire à partir de 1986, notamment au Mali puis au Sénégal». Dans la chanson «Babacar», France Gall évoque la détresse et la pauvreté d'une mère sénégalaise et de son fils qu'elle avait rencontrés.

Qui était Babacar ? : L’enfant « caché » de France Gall et de Kate Ryan La chanteuse France Gall, qui avait l’âme insulaire des artistes de renom, vivait une bonne partie de l’année dans son élyséenne retraite de la grève des Almadies, où elle tenait... https://t.co/n7jZ4Gy5ea pic.twitter.com/ipVJ5oUlb4 — Dakaractu (@dakaractu) 7 janvier 2018

Dimanche, le site sénégalais d'actualités «Dakaractu» évoque sa disparition en parlant de «la plus Sénégalaise» des Françaises, ajoutant que «son amour pour le Sénégal (était) connu de tous».

Née le 9 octobre 1947 à Paris sous le prénom d'Isabelle dans une famille d'artistes, France Gall enregistre un premier disque à 15 ans et connaît son premier succès à 16 ans avec «Sacré Charlemagne», qui devient vite un «tube» des cours de récréation.

Sa rencontre avec Michel Berger en 1973 aura été déterminante: la «poupée» naïve des sixties trouve avec lui une nouvelle maturité, en tant que muse, épouse et interprète pendant près de 20 ans.

De leur union restent d'inoubliables tubes - «Il jouait du piano debout», «Résiste», «Ella, elle l'a», «Babacar»... - 7 albums et de très nombreux concerts.

Elle dira «être née avec Michel Berger». C'est pourtant un autre auteur vedette de la chanson française qui lance sa carrière : Serge Gainsbourg, qui lui écrit en 1964 «N'écoute pas les idoles» et «Laisse tomber les filles», avant «Poupée de cire, poupée de son», avec lequel elle remporte l'Eurovision en 1965.

Leur collaboration ne survivra pas à la très équivoque chanson «Les sucettes», écrite par Gainsbourg et avec laquelle elle essuie les moqueries.

La disparition de France Gall intervient quelques semaines après la mort d'un des plus grands monuments de la chanson populaire française, Johnny Hallyday, décédé début décembre à 74 ans après 60 ans de carrière. L'hommage qui lui a été rendu à Paris a réuni des centaines de milliers de personnes. (afp/nxp)