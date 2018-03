Escalade dans l'affaire Stormy Daniels

Le face-à-face s'est tendu vendredi entre Stormy Daniels, l'actrice de films pornographiques qui dit avoir eu une relation extraconjugale avec Donald Trump, et l'avocat du président américain, Michael Cohen.

L'avocat de Daniels, Michael Avenatti, a déclaré sur plusieurs chaînes de télévision américaines vendredi que sa cliente, dont le vrai nom est Stephanie Clifford, avait fait l'objet de menaces physiques.

Les avocats de Michael Cohen affirment de leur côté dans des documents juridiques que Mme Clifford a enfreint plus de 20 fois un accord de confidentialité signé avec M. Cohen et qu'ils sont en droit de lui réclamer 20 millions de dollars de dommages et intérêts.

Michael Avenatti a laissé entendre que plus de détails seraient révélés dans l'émission «60 minutes» sur CBS qui sera consacrée à l'affaire plus tard ce mois-ci.

La Maison Blanche «condamne quiconque menace un individu, mais je ne suis pas au courant» de ces allégations, a commenté la porte-parole du président Sarah Sanders.

Invalidation

Stormy Daniels a porté plainte la semaine dernière contre Michael Cohen pour faire invalider l'accord de confidentialité qu'elle a signé avec lui quelques jours avant l'élection de novembre 2016 dans le but de lui faire garder le silence sur sa relation intime présumée avec le président américain.

Elle déclare que l'accord n'est pas valide car le milliardaire républicain ne l'a pas signé lui-même.

Dans la plainte, elle dit avoir eu des rapports sexuels avec Donald Trump à partir de juillet 2006, en marge d'un tournoi huppé de golf près du lac Tahoe, une région touristique à cheval entre la Californie et le Nevada, une relation qui aurait duré «une bonne partie de 2007». A l'époque M. Trump était déjà marié avec son épouse actuelle, Melania.

Hors de Californie

Vendredi, le camp de Michael Cohen a parallèlement demandé à ce que la plainte de Mme Daniels soit jugée dans un tribunal fédéral et non californien. Dans les documents déposés et consultés par l'AFP, ils affirment que Mme Daniels a enfreint vingt fois l'accord de confidentialité signé, et se disent en droit de demander un million de dollars pour «chacune des violations».

Michael Cohen souhaite également que la star du porno arrête de faire de la publicité à l'affaire.

Intimidations

«Mme Clifford a expressément accepté dans l'accord amiable que des dommages et intérêts s'élèveraient à 1 million de dollars par violation du contrat de confidentialité. Par conséquent, Essential Consultant (la société utilisée par M. Cohen pour cette transaction) (...) a le droit de demander le règlement de dommages et intérêts pour un montant» qui devrait «dépasser 20 millions de dollars».

«Le fait qu'un président en exercice demande plus de 20 millions de dollars en dommages et intérêts bidons à un citoyen privé, qui essaie seulement de dire au public ce qui s'est vraiment passé, est incroyable. Nous ne laisserons pas tomber et ne nous laisserons pas intimider», a réagi sur Twitter Michael Avenatti, qualifiant «d'intimidation» les propos des avocats de Michael Cohen.

Une date d'audience est pour l'instant fixée au 12 juillet au tribunal californien de Los Angeles pour examiner la demande d'invalidation de l'accord déposée par Stephanie Clifford.

Démenti

Le président a démenti fermement l'existence d'une relation intime avec l'ex-actrice porno de 38 ans, qui a déjà proposé de rembourser les 130'000 dollars touchés en 2016 en échange de son silence.

Stormy Daniels offers to return the $130,000 that Trump attorney Michael Cohen paid to her in exchange for her silence on alleged affair with President Trump, according to letter sent by her lawyer to Cohen https://t.co/WQphhWWmHA pic.twitter.com/dPOSZf2TfD — CBS News (@CBSNews) 12 mars 2018

M. Cohen a admis avoir versé cette somme en précisant avoir puisé dans ses fonds personnels, mais sans expliquer les raisons de ce paiement.

M. Avenatti a aussi déclaré sur CNN vendredi que six autres femmes affirment avoir eu des liaisons avec le magnat de l'immobilier dont certaines auraient aussi signé des clauses de confidentialité.

"This is like Christmas and Hanukkah all rolled into one...perhaps the greatest gift that I've ever received." - Stormy Daniels' attorney Michael Avenatti is "ecstatic" at prospect of legal "street fight" w/ Trump and attorneys: "We're gonna bring it" https://t.co/StRzp28Wqj pic.twitter.com/ID2hilwpjc — Anderson Cooper 360° (@AC360) 16 mars 2018

(ats/nxp)