Dwayne Johnson fâche les défenseurs des animaux

Dwayne Johnson, à l'affiche en Suisse dans le film-catastrophe «Skyscraper», est une mégastar aux Etats-Unis. Celui que l'on appelle «The Rock», pèse 40 millions de dollars au box-office et est très apprécié des fans de films d'action à gros budget. Le moindre de ses actes ou de ses mots est donc scruté de près. Et il vient de créer une grosse polémique, rapportent plusieurs médias dont le Huffington Post.

En effet, l'acteur s'est rendu à l'aquarium de l'Etat de Géorgie avec sa famille en début de semaine. Et il a posté sur son compte Instagram une vidéo de lui avec un phoque et une image où on le voit, tout sourire, faire un «check» à une baleine blanche ou béluga.

Aussitôt de nombreux admirateurs de la star ont condamné son comportement insouciant, estimant qu'il ferait mieux de dénoncer l'utilisation d'animaux sauvages dans les zoos. L'un de ses fans a, par exemple, commenté: «Tu as juste promu l'abus et le mauvais traitement des animaux à tes millions de followers. Tu me dégoûtes».

Un dresseur a résumé la situation dans un tweet laconique: «En une seule photo, The Rock a ruiné plusieurs années de défense des baleines en captivité. Mec, ta voix est trop importante. S’il te plaît, renseigne-toi et comporte-toi bien. Ce n’est pas un check… c’est un coup de poing fatal. »

And with one staged fist-bump photo op, @TheRock just undid YEARS of crucial captive whale advocacy. Duuuuude, you have such a big voice. Please learn the facts and make this right. That’s no fist-bump...that’s a death punch. #CaptivityKills #SaveSmooshi pic.twitter.com/tK3tGuRx46