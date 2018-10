Deneuve vend sa garde-robe Saint Laurent

Catherine Deneuve qui vient de fêter ses 75 ans, a décidé de vendre aux enchères fin janvier à Paris ses vêtements griffés Yves Saint Laurent, a annoncé lundi à l'AFP la maison de vente Christie's.

Manteaux, tailleurs, robes, accessoires... Près de 300 lots, souvent uniques, réalisés par le célèbre couturier dont elle était l'amie intime et la muse, sont au catalogue de cette vente, événement pour le monde de la mode, qui aura lieu pendant la semaine de la haute couture à Paris en présence de nombreux acheteurs internationaux.

150 pièces seront proposées aux enchères dans les salons parisiens de Christie's tandis qu'une seconde vacation sera organisée uniquement sur internet.

«Aujourd'hui, je me sépare de ma maison en Normandie où je gardais cette garde-robe, non sans mélancolie. Ce sont les créations d'un homme si talentueux qui ne créait que pour rendre les femmes plus belles», confie Catherine Deneuve dans un court message transmis par la maison de ventes.

Yves Saint Laurent a habillé pendant plus de 40 ans Catherine Deneuve à la scène comme à la ville. Pour François de Ricqlès, président de Christie's France, «cette vente qui réunit la plus célèbre des actrices française et l'un des plus illustres couturiers français, sera un événement».

Catherine Deneuve «tourne une page. Ces vêtements ont été créés pour une icône Saint Laurent», a dit à l'AFP M. de Ricqlès.

L'exposition de la garde-robe Saint Laurent de l'actrice sera en libre accès du 19 au 24 janvier chez Christie's Paris (9, avenue Matignon). (afp/nxp)