Décès de l'un des acteurs de «House of Cards»

L'acteur américain Reg E. Cathey, surtout connu pour ses rôles dans «House of Cards» et «The Wire», est mort à l'âge de 59 ans, a annoncé le créateur de cette dernière série télévisée.

«Reg Cathey, 1958-2018. Pas seulement un fin et magistral acteur -- mais aussi simplement l'un des êtres humains les plus charmants avec qui j'ai partagé de longues journées en plateau (...). Reg, ton souvenir est une grande bénédiction», a écrit vendredi soir David Simon. Selon le site TMZ, spécialisé dans l'actualité des célébrités, il est décédé chez lui à New York des suites de son cancer du poumon.

Le natif de Huntsville dans l'Alabama, connu pour sa voix de baryton, a effectué une longue carrière d'acteur de télévision.

C'est avec la série de HBO, «The Wire», dans laquelle il interprète le rôle du politicien Norman Wilson, qu'il se fait véritablement connaître à l'international, avant d'obtenir un Emmy Award en 2015 pour son rôle dans la série de Netflix, «House of Cards». Il y campe Freddy Hayes, propriétaire désabusé d'une petite échoppe qui fait de la cuisine au barbecue dont raffole Frank Underwood (Kevin Spacey).

«Reg était le plus gentil des hommes, l'acteur le plus généreux, un vrai gentleman», a réagi Netflix dans un communiqué. (afp/nxp)