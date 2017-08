Charles Aznavour aura son étoile à Hollywood

Hollywood va honorer Charles Aznavour. A 93 ans, le chanteur français va recevoir son étoile sur le «Walk of Fame», la célèbre «promenade de la célébrité» au coeur de la métropole californienne, ont annoncé jeudi les organisateurs dans un communiqué.

L'interprète de «La Bohème», qui vit en Suisse, sera présent lors de la cérémonie prévue le 24 août, ont-ils précisé. L'acteur et réalisateur Peter Bogdanovich prendra la parole.

Dernier «grand» de la chanson française, dont il continue d'être l'ambassadeur à travers le monde, ce fils d'un couple d'immigrés arméniens est né Charles Aznavourian le 22 mai 1924 à Paris. Il est l'auteur de plus de 1000 chansons, a joué dans près de 80 films et s'est produit sur scène dans plus de 94 pays.

Il a vendu plus de cent millions de disques dans le monde. Il est depuis 2009 ambassadeur d'Arménie en Suisse et représente également les intérêts de son pays d'origine auprès du bureau européen des Nations Unies à Genève. (ats/nxp)