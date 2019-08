A$AP Rocky condamné à du sursis

Le rappeur américain A$AP Rocky a été condamné mercredi en Suède à de la prison avec sursis pour violences après une rixe fin juin à Stockholm.

Le célèbre rappeur, ainsi que deux membres de son entourage, «sont reconnus coupables de violences et condamnés à une peine avec sursis», a écrit le tribunal de Stockholm dans son jugement. Ils «ont agressé la victime en la frappant et en lui donnant des coups de pied alors qu'elle était allongée au sol», a ajouté le tribunal.

Ensemble, ils devront payer 12'500 couronnes (environ 1250 francs suisses) au titre des dommages et intérêts à leur victime.

Bagarre de rue

A$AP Rocky avait été arrêté après une bagarre dans la rue le 30 juin et placé en détention au motif qu'il existait «un risque de fuite» à l'étranger. Libéré le 2 août à l'issue de trois jours de procès et rentré aux Etats-Unis, il n'était pas présent lors de l'annonce du jugement.

L'affaire a tendu les relations entre les Etats-Unis et la Suède. Le président Donald Trump a accusé fin juillet Stockholm de mépriser le sort des Noirs américains et a dépêché au procès son envoyé spécial chargé des Affaires liées aux otages, Robert O'Brien.

Expérience effrayante

«Merci du fond du coeur à tous mes fans, à mes amis et à tous ceux qui m'ont soutenu ces dernières semaines (...), ce fut une expérience très difficile et humiliante» avait écrit A$AP Rock à sa libération sur son compte Instagram.

Le rappeur avait immédiatement quitté la Suède à bord d'une jet privé en direction de la côte ouest des Etats-Unis. Il a donné dimanche son premier concert depuis son retour dans le cadre Real Street Festival, à Anaheim en Californie.

L'occasion pour lui d'évoquer sa détention: «vous ne pouvez même pas savoir à quel point je suis heureux d'être ici. C'était une expérience effrayante», a-t-il déclaré au public, cité par la radio américaine KRRL. «Espérons qu'avec le jugement de Dieu, je ne sois pas déclaré coupable», avait-t-il ajouté.

«Légitime défense»

Une partie du procès a été consacrée à l'analyse des preuves vidéo. Sur un enregistrement amateur d'abord diffusé par le site spécialisé dans les célébrités TMZ et retransmis lors du procès, l'artiste, en visite dans la capitale suédoise pour un concert, met au sol un jeune homme puis lui assène des coups.

A$AP Rocky, jugé aux côtés de deux autres personnes de son entourage, a donné sa version des faits. «Nous avons essayé de nous éloigner, quand nous nous sommes éloignés nous avons été suivis», a-t-il calmement assuré à la barre. Il a également dit que le comportement «intrépide» de la victime lui avait fait peur.

La victime, un Afghan de 19 ans, dit lui avoir été «frappé» par quatre personnes. «Deux (d'entre elles) ont essayé de me couper avec du verre», a-t-il déclaré. A$AP Rocky, 30 ans, avait toutefois reconnu avoir «jeté» sa victime à terre avant de lui «donner un coup de pied au bras» - dans le but de venir en aide à son garde du corps, pris à partie par le plaignant et un ami.

La défense a réclamé la relaxe. Le parquet a requis six mois de prison ferme, estimant qu'A$AP Rocky et ses coprévenus ont agressé la victime alors qu'ils avaient pour eux le nombre et la force physique. (afp/nxp)