People – Rihanna a accouché de son deuxième enfant Selon la presse people américaine, la chanteuse Rihanna a donné naissance à un deuxième petit garçon le 3 août à Los Angeles.

Rihanna le 1er mai 2023 à New York. AFP

Rihanna a accouché d’un garçon, son deuxième enfant avec le rappeur A$AP Rocky, a-t-on appris lundi dans la presse people américaine.

La superstar de la musique a donné naissance à son nouvel enfant au début du mois, selon le site people TMZ. «Des sources directement informées nous disent que le bébé est arrivé le 3 août à Los Angeles», assure le média spécialisé. «Nous ne connaissons pas encore le nom de l’enfant, mais nous savons qu’il commence par ‹R’ et que c’est un garçon.»

L’interprète de «Diamonds» et «Umbrella» avait mis au monde son premier fils en mai 2022. Elle avait fait sensation lors du Super Bowl de cette année en Arizona, en affichant son ventre rond sur scène, ce qui lui avait permis d’annoncer sa nouvelle grossesse à des centaines de millions de téléspectateurs sans même prononcer un mot.

La chanteuse, Robyn Rihanna Fenty de son vrai nom, n’a plus sorti d’album depuis 2016. Ces dernières années, elle est devenue milliardaire en surfant sur sa renommée pour créer des marques de maquillage, de lingerie et de haute couture à succès. Elle a récemment fait une apparition remarquée sur la bande originale du film «Black Panther: Wakanda Forever», avec la chanson «Lift Me Up».

AFP

