Impact du Covid-19 – Pénuries et retards bousculent l’économie genevoise Alors que la crise sanitaire reprend, les entreprises locales ainsi que les particuliers doivent patienter pour obtenir ce qu’ils souhaitent. Un «monde d’après» inattendu. Marc Bretton

Construction, machines, informatique, tous les secteurs sont touchés. Certains jouets manqueront, y compris ceux en bois. PIERRE ALBOUY

Plus de jouets en plastique pour le petit-neveu? Une carte graphique haut de gamme pour gamer passée de 800 à 2000 francs? Un canapé qui va mettre trois mois de plus pour arriver? Des travaux de rénovation qui traînent? Ce sont quelques-uns des effets d’une crise d’approvisionnement qui sévit au niveau mondial et frappe l’ensemble du pays depuis quelques mois.