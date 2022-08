Gauche et Économie réagissent – Risque de pénurie: Guy Parmelin «doit enfin faire son boulot» Economiesuisse, les Verts et les socialistes pressent le ministre de l’Économie à définir un plan face à la menace d’un manque d’électricité en Suisse.

Le ministre de l’Économie Guy Parmelin KEYSTONE/Peter Schneider

Après l’usam, la gauche et economiesuisse exhortent à leur tour le conseiller fédéral Guy Parmelin d’agir pour éviter une pénurie d’électricité. Le ministre de l’Économie «doit enfin faire son boulot», a déclaré le conseiller national Roger Nordmann (PS/VD) dimanche dans le SonntagsBlick.





Alors que la pénurie est «imminente», le département de Guy Parmelin n’a encore rien proposé, risquant de provoquer des dommages sociaux et économiques évitables, a ajouté le socialiste.

Roger Nordmann appelle de son côté à prévoir un système d’indemnités pour les entreprises. KEYSTONE

«Nous devons enfin amener Guy Parmelin à définir rapidement un plan d’économie d’électricité et à mettre en oeuvre immédiatement les premières mesures», a commenté le conseiller national Bastien Girod (Verts/ZH dans les pages du SonntagsZeitung.

Economiesuisse s’inquiète elle des conséquences qu’une pénurie d’électricité aurait sur l’économie. «L’industrie de production ne peut pas vivre avec des interruptions de courant», a déclaré Christoph Mäder, président de la faîtière.

«Pas abandonner les entreprises»

Sans électricité, les chaînes d’approvisionnement ainsi que le contrôle de très nombreuses installations et processus ne seraient pas garantis. C’est pourquoi «des mesures sont nécessaires dans le domaine privé avant que l’économie ne soit étranglée», a ajouté M. Mäder.



Pour parer à une pénurie d’électricité cet hiver, la gauche et l’économie voient plusieurs moyens d’agir. L’éclairage public pourrait par exemple être éteint, selon MM. Girod et Mäder. Ce dernier propose également de limiter le chauffage privé.

Roger Nordmann appelle de son côté à prévoir un système d’indemnités pour les entreprises. La crise est une «menace massive» pour ces dernières. La Confédération «ne doit pas simplement abandonner les entreprises à leur sort», a-t-il déclaré.

Campagne en cours

Guy Parmelin a déjà été interpellé une première fois par les milieux économiques cette semaine. L’Union suisse des arts et métiers (usam) lui a adressé une lettre dans laquelle elle appelle le Conseil fédéral à l’intégrer dans les discussions, apprenait-on samedi dans plusieurs journaux.

L’usam est déjà représentée au sein du comité consultatif de la campagne pour les économies d’énergie, a réagi Erik Reumann, porte-parole au Département fédéral de l’économie et de la formation (DEFR). Il a confirmé la réception de la missive. L’usam recevra une réponse dans quelques semaines, a-t-il précisé.

La campagne sur l’économie d’énergie est en cours de préparation et doit être présentée dans les semaines à venir, avait indiqué la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga dans le Blick la semaine dernière.

ATS

