Énergie en Suisse - Pénurie d’électricité d’ici à 2025?

Guy Parmelin, conseiller fédéral et ministre en charge de l’économie, appelle les entreprises helvétiques à se préparer dès maintenant à cette problématique.

La Suisse pourrait avoir trop peu d’électricité à partir de 2025 dans le pire des cas, indique un rapport sur la sécurité de l’approvisionnement en électricité. Le ministre de l’Économie Guy Parmelin appelle les entreprises à se préparer dès maintenant à la pénurie.

«Après une pandémie, une pénurie d’électricité représente le plus grand risque pour l’approvisionnement de la Suisse», déclare Guy Parmelin dans une vidéo publiée sur le site de l’Organisation pour l’approvisionnement en électricité en cas de crise (Ostral). La NZZ am Sonntag et la radio alémanique SRF ont fait état de la campagne lancée.