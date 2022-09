L’été 2022 a été ponctué de tragédies: les incendies qui ont ravagé l’Europe, et fait plusieurs morts, la prolongation de la guerre en Ukraine, le bombardement de la bande de Gaza; et, bien entendu, la difficulté croissante pour les bistrotiers et autres patrons d’hôtels de trouver de la main-d’œuvre. Ce dernier psychodrame, tant suisse que français, a tenu en éveil toutes les rédactions depuis le début du mois de juin jusqu’à la fin de mois d’août. Reprenant les formules de la doxa libérale voulant que tout phénomène économique soit indexé sur la phénoménalité naturelle, et non sur la volonté politique, les journalistes ont produit des kilomètres d’articles sur la «pénurie de main-d’œuvre» qui frappe la restauration et l’hôtellerie.

Selon la théorie libérale classique, le marché est censé s’équilibrer de lui-même: confronté à un manque de main-d’œuvre, le patron augmente le salaire et améliore les conditions de travail qu’il propose aux travailleurs, créant ainsi une spirale vertueuse profitant aux deux parties. Néanmoins, il arrive que les patrons, refusant d’aller au bout de leur propre doctrine, tentent de briser le poignet de la main invisible: on quitte alors le domaine de l’économie pour entrer dans le domaine de la psychologie, des larmes et des cris d’orfraie, ce qui arrive est si triste, si injuste, on donne du travail aux gens et personne n’en veut, on fait œuvre de charité et on nous mord la main! Alors vient le temps des interviews fleuves mouchetées de pathos, le temps des statuts Facebook en lettres majuscules. Et comme cette pénurie doit être expliquée, si possible en des termes psychologiques, si possible en des termes émotionnels, alors on s’empresse de trouver un coupable sinon idéal, du moins plausible: les jeunes, qui ne veulent plus travailler.

Certes, on aurait pu trouver d’autres candidats pour le poste de coupable, toujours assez facile à pourvoir: par exemple, les employeurs qui ont jeté leur personnel à la rue dès l’annonce des premières mesures contre le Covid, les employeurs qui sous-paient systématiquement le travail, avant de se plaindre que celui-ci ne soit plus suffisamment attractif. Mais on a préféré les jeunes, catégorie assez vague pour être indiscutable. Ainsi donc, il y aurait une pénurie et ce serait la faute des jeunes.

Que l’on se rassure, il existe des solutions pour éviter que ces salauds de jeunes ne détruisent notre économie. Le 27 juillet, le quotidien «Le Monde» consacrait un article à «ces petites mains ukrainiennes qui font tourner les palaces», tandis que nombre d’autres publications rendaient hommage aux travailleurs qui, forcés de laisser derrière eux un pays en guerre, étaient suffisamment brisés par l’existence pour accepter les conditions indécentes des bistrotiers. Qui sait? Avec un peu de chance, la famine en Afghanistan ou dans la Corne de l’Afrique arrivera à point pour faire rouler les cuisines européennes et blanchir les draps de nos palaces.

Certains éléments séditieux murmurent bien qu’une autre solution serait d’augmenter les salaires et de changer quelque peu la manière d’encadrer les travailleurs; mais il est beaucoup plus raisonnable de compter sur les calamités qui ne manqueront pas de frapper l’une ou l’autre des nations du monde et jetteront sur les routes des millions de corps corvéables et exploitables à merci. Les employeurs peuvent garder le sourire: la pénurie étant inversement proportionnée aux drames et aux calamités, elle ne dure jamais longtemps. Soyons optimiste: la main invisible recommencera bientôt à masturber le capital.

