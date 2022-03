Éditorial - Penser le féminisme, c’est le parler

Nous avons appris à écouter les femmes, à les prendre en considération, particulièrement depuis #MeToo, puis la Grève féministe de 2019. Difficile aujourd’hui de nier les inégalités de genre; les témoignages se multiplient. L’ampleur des injustices est démontrée par des chiffres, des études, des rapports. Leur fonctionnement, analysé dans les universités, vulgarisé sur les réseaux sociaux, décortiqué dans des livres, des séries, des podcasts.

Cette prise de conscience est sans retour. Une fois les lunettes du féminisme chaussées, le monde change, et nous avec. Notre façon de parler aussi: les thématiques des inégalités femmes-hommes sont plus facilement évoquées. Les violences sexistes et sexuelles également.

À force d’échanger, des mots, des concepts apparaissent. Ils sont intégrés à nos discours. Et, soudain, alors que la réflexion est de plus en plus riche et passionnante, qu’on imagine de mieux en mieux à un vivre-ensemble moins inégalitaire, un nouveau clivage se crée. C’est toute la complexité de la tâche: faire adhérer à des idées passe par la vulgarisation.

Apprendre à parler féminisme peut être douloureux, déstabilisant, mais c’est avant tout passionnant! Imaginer une langue inclusive, dans laquelle tout le monde se reconnaît, également.

Certains mots sont moqués, d’autres ressentis comme des attaques. Par méconnaissance, souvent. Par peur, aussi. Au lieu de juger des concepts sans les comprendre, pourquoi ne pas essayer de dialoguer? Dire, clairement, «Je n’y ai jamais pensé et cela m’intrigue»? Ce n’est pas honteux de ne pas savoir. C’est même la norme, à bien y réfléchir.

Nommer quelque chose, c’est le faire exister. C’est ouvrir des pistes de réflexion, des possibilités pour mieux se connaître et mieux appréhender le monde. Puisque la vague violette est là, et qu’elle nous concerne toutes et tous, pourquoi ne pas en profiter? Apprendre à parler féminisme peut être douloureux, déstabilisant, mais c’est avant tout passionnant! Imaginer une langue inclusive, dans laquelle tout le monde se reconnaît, également. Et puis, avons-nous encore le choix?

