Eva Hürlimann, ultra-athlète – Pendant que d’autres dorment, elle fait 38 heures de sport non-stop La Bernoise est mère célibataire de trois enfants, propriétaire d’un hôtel, influenceuse et, malgré quelques coups du sort, la meilleure ultratriathlète du monde. Philipp Rindlisbacher

Elle s’entraîne entre le bureau et le canapé. Il n’est pas rare qu’Eva Hürlimann fasse ses kilomètres dans son salon – avec vue sur le lac de Thoune. Raphael Moser

«Mieux vaut être un peu trop fou qu’un peu trop ennuyeux», peut-on lire sur un petit panneau accroché au mur du salon. Une phrase qui résume bien la vie d’Eva Hürlimann. Quelques mètres plus loin, entre le canapé et la table de bureau, se trouve un vélo de course, à côté duquel se trouvent 1000 pièces d’un puzzle. Et dans le couloir, des meubles Ikea pas encore déballés attendent d’être assemblés.