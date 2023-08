Mondiaux de cyclisme – Pendant onze jours, la bicyclette sera totalement écossaise Tout ce qui roule a rendez-vous à Glasgow, ces onze prochains jours. Avec de nombreuses chances de médailles suisses et une flopée de Romands. Robin Carrel Glasgow

La piste de Glasgow est une des plus réputées. AFP

Ces Mondiaux uniques, disséminés un peu partout dans ce fabuleux pays du Nord de la Grande-Bretagne, permettront à la bagatelle de 130 athlètes au passeport à croix blanche de briguer des médailles. Ils seront 2600 professionnels (ou à peu près) en tout et même 8000 en comptant les épreuves ouvertes à tout un chacun. Toutes les disciplines possibles et imaginables à deux roues seront présentées, y compris le BMX Freestyle, le Gran Fondo, le cyclisme artistique ou encore le handbike. Plus de 25 Romands seront de la partie. Le tout sans compter la nuée d'Helvètes (plus de 100!) qui participeront au Gran Fondo.

«Nous évoluons dans une toute nouvelle dimension», se réjouissait d'ailleurs Patrick Müller à l'heure de dévoiler l'immense sélection suisse et de devoir gérer la logistique qui va avec. En une grosse dizaine de jours, plus de 200 maillots arc-en-ciel seront distribués, dans 7 disciplines et 13 compétitions différentes à travers le pays, le tout devant un nombre de spectateurs déjà estimé à plus d'un million. C'est la première fois que tout ce qui a deux roues se retrouve au même endroit. Une nouveauté que l'Union cycliste internationale souhaite organiser dorénavant tous les quatre ans.

«D'un point de vue logistique, ces championnats du monde ont été et restent un grand défi, nous a expliqué Patrick Müller quelques semaines plus tard, depuis la plus grande ville d’Ecosse, alors que les choses sérieuses s’apprêtaient à commencer. Le matériel est transporté à Glasgow par voie terrestre (via l'Eurotunnel), les athlètes arrivent en avion. Nous avons 13 véhicules avec nous, dont 10 sont chargés de vélos. C'est surtout l'importation et l'exportation temporaires du matériel qui sont complexes. Nous avons dû nous réunir avec la chambre de commerce pour coordonner tout cela. Le Brexit rend les choses plus compliquées, il faut montrer beaucoup de papiers à la douane. Cette préparation a pris beaucoup de temps.»

Les premiers grands moments - et peut-être bien les premières médailles de la délégation de Swiss Cycling - de ces Mondiaux 2023 sont prévus dès le premier week-end de compétition. Camille Balanche sera une des grandes favorites de la descente en VTT de samedi, prévue à Fort William, au pied du Ben Nevis. Le lendemain, ce sera déjà l'heure de la «guerre des étoiles» au départ du fameux Arthur's Seat d'Edimbourg puis dans les rues de Glasgow, avec la course en ligne masculine, dont la liste des favoris est longue comme le bras. Côté helvète, on rêve déjà à un exploit de Marc Hirschi, revenu à son meilleur niveau et qui a recommencé à gagner.

La semaine suivante sera haletante. Les spécialistes de VTT et de BMX entreront en lice et, là aussi, les breloques pourraient bien pleuvoir. Nino Schurter et Jolanda Neff chercheront à entrer encore plus dans la légende de leur discipline du VTT, tandis que Zoé Claessens voudra aussi ajouter une ligne prestigieuse à son palmarès en BMX. Les contre-la-montre femmes et hommes, le chrono par équipes, ainsi que la course en ligne des dames sur la route permettront également à Stefan Küng, Marlen Reusser, Marc Hirschi, Elise Chabbey et compagnie de tenir le haut du pavé.

La prochaine édition de ces «Super Mondiaux» aura lieu en 2027 - trois ans après les Mondiaux de Zurich, qui ne concerneront donc «que» les cyclistes sur route - et ce sera aux portes de la Suisse: du 11 au 26 septembre, en Haut-Savoie. Plusieurs épreuves seront basées à Annecy et l'arrivée de la course en ligne sera jugée à Sallanches, là où Bernard Hinault était entré dans l'histoire en 1980. Aux compétitions actuelles seront également ajoutées 6 épreuves encore plus spéciales: le gravel, l'enduro, le pump track, la piste des juniors, le cyclisme esport et le... polo-vélo.

Les Romands sélectionnés. Valère Thiébaud (NE, piste, élites), Léna Mettraux (VD, piste, élites), Renaud Blanc (GE, Racing BMX, élites), Thalya Burford (GE, Racing BMX, élites), Zoé Claessens (VD, Racing BMX, élites), Inès Claessens (VD, Racing BMX, juniors), Alexandre Emmel (VD, Racing élites, juniors), Maxime L'Homme (FR, VTT CC, espoirs), Fridolin Amiguet (VD, Descente, juniors), Camille Balanche (BE, Descente, élites), Sandra Stadelmann (JU, Marathon, élites), Alexandre Balmer (NE, Marathon, élites), Loïc Blanc (NE, Marathon, élites), Martin Fanger (GE, Marathon, élites), Fabien Monnier (VS, Marathon, élites), Xavier Morandi (VD, Marathon, élites), Elise Chabbey (GE, Route et par équipes, élites), Ilian Barhoumi (FR, Route et CLM, juniors), Victor Benareau (JU, Route et CLM juniors), Celine van Till (GE, Route para-cycling, élites), Laurent Garnier (VD, Route para-cycling, élites + Piste para-cycling, élites), Yves Schmied (FR, Handbike, élites), Johan Buchwalder (JU, Trial, élites), Lucien Leiser (JU, Trial, élites), Vito Gonzalet (BE, Trial, élites), Loic Vuillème (JU, Trial, élites).

Les grands moments des Suisses à ne pas manquer. Jeudi 3 août: début des compétitions sur le piste (aussi para-cycling). Samedi 5 août: descente VTT. Dimanche 6 août: course en ligne sur route messieurs. Mardi 8 août: contre-la-montre sur route par équipes. Mercredi 9 août: relais mixte VTT par équipes. Jeudi 10 août: contre-la-montre sur route femmes, short-track de VTT. Vendredi 11 août: contre-la-montre sur route messieurs. Samedi 12 août: cross-country VTT femmes et hommes. Dimanche 13 août: course en ligne sur route femmes, BMX femmes et hommes.

