Quel impact le coronavirus a-t-il sur la vie d’un ambassadeur?

C’est un grand handicap, personnellement et professionnellement. Un diplomate est censé rencontrer les gens. Pour moi comme pour d’autres, les choses ont beaucoup changé. Aujourd’hui, comme l’a dit Alain Berset, on en a marre de cette crise du coronavirus. Malheureusement, elle n’est pas terminée, raison pour laquelle il faut continuer de respecter les gestes barrières. Après quatre ans en Suisse, je trouve aussi dommage de quitter mes fonctions dans ces circonstances-là. J’avais espéré faire des visites officielles dans les 18 cantons qui ont des frontières avec des pays européens. Je n’y suis pas tout à fait arrivé. Cela dit, j’ai la chance de ne pas avoir été malade, et ma famille et mon équipe non plus.