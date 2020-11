Guerre froide commerciale – Pékin réalise l’union transpacifique que visait Biden L’espace de libre-échange RCEP touche 2 milliards de personnes. Il ne modifie pas l’accès des produits suisses, mais rebat les cartes de la sous-traitance en Asie. Pierre-Alexandre Sallier

La formation de cet immense espace de libre commerce s’étendant de Sapporo à Sydney va accroître les échanges entre ses milliers de sous-traitants, estime la CNUCED. Ici le port de conteneurs de Hong Kong en juillet dernier. AFP

Aussi enthousiasmant qu’une marque de microprocesseurs, l’acronyme RCEP est pourtant à garder en tête. Sur le papier, il recouvre en effet la plus importante zone de libre-échange, réunissant plus de deux milliards d’êtres humains – cinq fois l’Union européenne – et le tiers de l’activité économique planétaire.

À l’initiative de la Chine, quinze pays asiatiques ainsi que l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont signé dimanche leur adhésion à ce Partenariat régional économique global – le «RCEP» en anglais – s’étendant de Sapporo à Sydney. À l’exception notable de Taïwan, démocratie et puissance industrielle traitée en paria par Pékin.