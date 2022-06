Asie – Pékin prêt à tout pour empêcher l’indépendance de Taïwan Le ministre chinois de la Défense a assuré dimanche que la Chine comptait se «battre jusqu’au bout» pour empêcher Taïwan de déclarer son indépendance.

Le ministre chinois de la Défense, Wei Fenghe, au forum de sécurité «Dialogue de Shangri-La» de Singapour, dimanche 12 juin 2022. AFP

La Chine va se «battre jusqu’au bout» pour empêcher Taïwan de déclarer son indépendance, a déclaré dimanche le ministre chinois de la Défense, au moment où les tensions croissent entre Pékin et Washington au sujet du sort de l’île.

«Nous allons nous battre à tout prix et nous allons nous battre jusqu’au bout. C’est le seul choix possible pour la Chine», a dit Wei Fenghe lors du forum de sécurité «Dialogue de Shangri-La» à Singapour. «Ceux qui poursuivent l’indépendance de Taïwan dans le but de diviser la Chine n’arriveront certainement pas à leurs fins», a-t-il déclaré.

Tensions accrues

«Personne ne devrait jamais sous-estimer la détermination et la capacité des forces armées chinoises à sauvegarder son intégrité territoriale», a-t-il encore ajouté. Son discours est intervenu au lendemain des déclarations du ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, dénonçant l’activité militaire «provocatrice et déstabilisante» de Pékin près de Taïwan.

La Chine estime que cette île de 24 millions d’habitants, démocratique et autonome, est l’une de ses provinces historiques, même si elle ne la contrôle pas, et a accru la pression contre Taïpei ces dernières années, menant par exemple des campagnes d’incursions dans la zone de défense aérienne de Taïwan. Ces actions ont accru les tensions avec les États-Unis, alors qu’elles sont déjà vives sur de nombreux autres plans.

