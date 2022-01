JO d’hiver 2022 – Pékin organise à nouveau des Jeux sous le feu des critiques Comme lors des JO d’été de 2008, l’édition de 2022 est marquée par des appels au boycott et un environnement politique pesant. Valentin Abeille - Pékin

Le président Xi Jinping inspecte l’Anneau national de patinage de vitesse de Pékin. Pour le régime, les critiques passeront au second plan une fois que les épreuves auront débuté. KEYSTONE

On prend les mêmes et on recommence. Quatorze ans après un spectacle ébouriffant, le cinéaste chinois Zhang Yimou a de nouveau été désigné pour diriger la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver. La soirée se tiendra vendredi dans le Nid d’oiseau, stade olympique conçu par les architectes bâlois Herzog et de Meuron à l’occasion des Jeux olympiques d’été de 2008, organisés à Pékin.