Rencontre Xi-Blinken – «Pékin et Washington semblent irréconciliables à court terme» Les contentieux entre les deux superpuissances sont trop importants pour permettre une véritable reprise du dialogue, estime le spécialiste Marc Julienne. Théophile Simon

La rencontre entre le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, et le président chinois, Xi Jinping, n’a donné lieu à aucune annonce concrète, «les différends technologiques et militaires bloquant toute avancée sur d’autres dossiers». Pékin, 19 juin 2023. KEYSTONE

Le suspense a été maintenu jusqu’au dernier moment. Xi Jinping allait-il offrir une entrevue à Antony Blinken pour parachever son voyage à Pékin? Arrivé dimanche, le secrétaire d’État américain a d’abord enchaîné de longs entretiens avec ses homologues Qin Gang (Ministère des affaires étrangères) et Wang Yi (Parti communiste). Puis, à l’issue d’échanges «francs mais constructifs», l’agenda du président chinois s’est subitement libéré, permettant la plus importante visite diplomatique entre Pékin et Washington depuis 2018.