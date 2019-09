Peine réduite pour le policier flashé à 126 km/h

Ce verdict était très attendu. Ce mercredi 25 septembre, la Chambre pénale d'appel et de révision a revu à la baisse la peine d'un policier qui avait roulé à 126 km/h sur la route d'Annecy, limitée à cet endroit-là à 50 km/h. En course d'urgence, sirène et feux bleus enclenchés, il s'était lancé à la poursuite de malfrats. C'était le 4 février 2017, peu après minuit.

En première instance, le Tribunal de police l'avait reconnu coupable du délit de chauffard et l'avait condamné à 1 an de prison avec sursis. La Chambre pénale d'appel et de révision vient d'annuler cette décision. Pour les juges, il s'agit au contraire d'une violation grave des règles de la circulation, un délit puni moins lourdement. Le gendarme écope néanmoins de 60 jours-amende (à 190 francs le jour) assortis d'un sursis de 2 ans. Il devra en outre payer une amende de 2000 francs. Les parties ont trente jours pour, si elles le désirent, faire recours auprès du Tribunal fédéral.

(Développement suit)