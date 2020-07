Égypte – Peine de 15 ans de prison confirmée pour une figure de la révolution Ahmed Douma, l’un des plus célèbres militants de la révolution égyptienne de 2011, a vu sa peine d’emprisonnement de 15 ans confirmée ce samedi par la Cour de cassation. Incarcéré depuis 2013, il a été condamné notamment pour agression sur des membres de la police.

Le militant Ahmed Douma avait été condamné à vie en 2015 avant d’être rejugé en 2019 puis en 2020. AFP

La Cour de cassation d’Égypte a confirmé samedi la peine de 15 ans de prison infligée à l’une des principales figures de la révolution égyptienne de 2011, selon une source judiciaire.

Après avoir été condamné à la prison à vie en 2015, Ahmed Douma avait été rejugé en janvier 2019. Il s’était alors vu infliger 15 ans de prison et une amende de six millions de livres égyptiennes (environ 350’000 francs).

La Cour de cassation a maintenu samedi cette peine, précisant qu’elle était «désormais définitive et ne peut pas être l’objet d’un appel», a indiqué une source judiciaire à l’AFP.

Incarcéré depuis 2013, Ahmed Douma, 34 ans, a été condamné pour «rassemblement, possession d’armes blanches et de (cocktail) Molotov et agression sur des membres des forces armées et de la police».

Révolution égyptienne

Il est l’un des plus célèbres militants de la révolution égyptienne de 2011, qui a provoqué la chute du président Hosni Moubarak lors du Printemps arabe.

Depuis la destitution par l’armée du président islamiste Mohamed Morsi en 2013, le régime de l’actuel chef de l’État Abdel Fattah al-Sissi est accusé de mener une répression acharnée, notamment contre les militants laïques et pro-démocratie tels que M. Douma.

( AFP/NXP )