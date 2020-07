Tribunal cantonal neuchâtelois – Peine alourdie à 10 ans de prison pour avoir défiguré la mère de son fils Sur injonction du Tribunal fédéral, la Cour d’appel a requalifié en tentative d’assassinat les 12 coups de lame qu’un Marocain avait infligés à la tête de son épouse. Benjamin Pillard

Le père de famille (40 ans) à son arrivée au Tribunal cantonal de Neuchâtel, ce vendredi matin. L’expulsion de Suisse d’une durée de 15 ans prononcée à son encontre lors de son premier procès en 2018 n’a jamais été contestée. Benjamin Pillard

«Les photos d’avant les interventions chirurgicales sont assez épouvantables. D’autres montrent le visage et le cou de la victime plus d’un an après les faits: les cicatrices étaient encore très visibles, elle aura des stigmates pour toujours…» Le Tribunal cantonal neuchâtelois a dû se livrer à un exercice d’équilibriste, ce vendredi, à l’heure de rendre un nouveau verdict dans une affaire déjà jugée par la Cour d’appel en mai 2019. Celle d’un Marocain aujourd’hui âgé de 40 ans, qui avait gravement poignardé durant le week-end de Pentecôte 2017 la mère de son jeune fils. À 19 reprises, au moyen d’un couteau de cuisine (lame de 18,5 cm). Dont 12 plaies profondes au niveau de la tête, trois au bras gauche, lequel est désormais invalide. Ainsi que des coups de lame aux oreilles (reconstruites après amputation partielle) et à un sein, crevant son implant mammaire.