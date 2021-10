Procès à Lausanne – Peine aggravée pour le «corbeau» Le juge a maintenu la peine pécuniaire infligée à Fabien Dunand mais sans sursis. Philippe Maspoli DÉVELOPPEMENT SUIT

Fabien Dunand avec l’un de ses deux avocats, Me Hervé Dutoit, à l’entrée du Tribunal de Montbenon à Lausanne.

PATRICK MARTIN

Le juge Pierre Bruttin a rendu son jugement jeudi en fin de matinée dans l’affaire dite du «corbeau». Ce qualificatif a été attribué à Fabien Dunand, 74 ans, auteur de lettres anonymes visant l’ex-conseillère d’État PLR Jacqueline de Quattro et les activités du groupe de construction Orllati, notamment à Bioley-Orjulaz, à la fin de 2016 et au début de 2017. L’ancien rédacteur en chef de «24 heures» et ex-syndic de Servion s’était présenté comme un «lanceur d’alerte».

Le président du Tribunal de police de Lausanne l’a condamné à 150 jours-amendes à 60 fr. le jour pour calomnie et menaces alarmant la population. La peine est ferme alors que le procureur général Eric Cottier avait accordé le sursis.