Série d’été: les BD phares des auteurs genevois (5/8) – Peggy Adam décrypte les relations humaines Bijou de roman graphique, «Les sales gosses» narre avec empathie un beau tohu-bohu relationnel. Philippe Muri

«Les sales gosses», extrait de la couverture. Ed. Atrabile

Gagnante du Prix BD Zoom 2021 avec son album «Les sales gosses» (Ed. Atrabile), Peggy Adam a su séduire les élèves de l’enseignement secondaire II. Mais pas qu’eux. En 2019, l’auteure genevoise se distinguait en publiant ce bijou de roman graphique. «Je voulais un récit adulte lisible par des enfants», nous expliquait-elle à la parution de cette histoire initialement pensée et écrite pour sa fille de 11 ans, Hanaé.

Amourettes et jalousies

Moins onirique que ses précédents albums, plus fluide aussi, «Les sales gosses» décrypte avec humour et finesse les relations humaines. Livrée à elle-même durant les vacances d’été, une bande de mômes s’invente des jeux pour passer le temps. Entre grands frères et petites sœurs, amourettes et jalousies, ces préados découvrent la complexité des sentiments. La violence physique aussi – un père bat sa fille avec le martinet pour le chien. Dans une cave laissée vacante par une locataire défunte, les kids se sont organisé une base secrète. L’occasion de laisser paraître, au cours de conversations moins banales qu’attendu, d’authentiques fêlures personnelles. Famille absente, décomposée, envahissante, il faut faire avec. Ou sans.