Peggy Adam a un faible pour les sales gosses

«On fait quoi?» Sur l’avant-toit d’un immeuble, une bande de mômes s’ennuie. Livrés à eux-mêmes durant les vacances, Cathy, Karine, Fanny, Hugo, Nizar et Saïd s’inventent des jeux pour passer le temps. Va pour un pétard dans une crotte de chien. OK pour une partie de foot. Et tiens, si on mettait le feu au ruisseau tout proche, à grand renfort d’alcool à brûler? Entre grands frères et petites sœurs, amourettes et jalousies, ces préados découvrent la complexité des sentiments et des relations. La violence physique aussi – un père bat sa fille avec le martinet pour le chien. Dans une cave laissée vacante par une locataire défunte, les kids se sont organisé une base secrète. L’occasion de laisser paraître, au cours de conversations moins banales qu’attendu, d’authentiques fêlures personnelles. Famille absente, décomposée, envahissante, il faut faire avec. Ou sans.

Pas d’autobiographie

Observatrice empathique de ce tohu-bohu relationnel, Peggy Adam a bien connu cette petite bande qui se cherche et se tourne autour, à l’intérieur d’une banlieue bétonnée. Pour son nouveau roman graphique, l’auteure genevoise a puisé dans des souvenirs de jeunesse, sans viser aucunement l’autobiographie. «C’est de la fiction», assure-t-elle en brassant une pile d’esquisses et de notes étalées devant elle. «J’ai pris comme base des histoires qui me sont arrivées à moi et à des amis. Au milieu des années 80, j’avais 9-10 ans, j’habitais à Ferney-Voltaire, dans un quartier où il y avait essentiellement des immeubles, très peu de verdure.»

Avec ses copains et copines d’alors, Peggy Adam a partagé ces instants de désœuvrement, à une époque où les téléphones portables et les réseaux sociaux n’existaient pas. «Hanaé, ma fille de 11 ans, m’a souvent posé des questions sur cette période. Je lui racontais des petites anecdotes. Et puis, comme elle se sentait frustrée de ne pas pouvoir lire mes autres albums, pas adaptés à son âge, j’ai eu envie d’écrire quelque chose pour elle. Ça a donné «Les sales gosses», un peu à part dans ma bibliographie. Je voulais un récit adulte lisible par des enfants. Le ton général apparaît plus positif et le contenu plus fluide. Il y a également moins d’aspects oniriques que dans mes précédents livres.»

Triturer la nature humaine

Décrits avec humour et finesse, les six petits héros mis en scène par Peggy Adam éprouvent des sentiments qui ressemblent déjà à ceux de leurs parents. «J’aime bien triturer dans la nature humaine. Personne n’est complètement bon ou mauvais. Les enfants sont comme les adultes, en moins affirmé. Chez eux, tout est en devenir, ils confondent amour et amitié.» Mais ne se posent pas de question sur leurs origines. «Il n’y a pas de racisme entre eux, même s’ils sont très différents. Gamine, je côtoyais des camarades portugais, maghrébins ou français. Tout ça était assez bienveillant.»

Pour ces «Sales gosses», la dessinatrice publiée par les Genevois d’Atrabile éprouve un faible. «Je me suis attachée à eux. Je les aime bien. Ma fille m’a demandé si j’envisageais une suite. Pourquoi pas? J’ai pris plein de notes. On pourrait envisager de suivre ces personnages à l’adolescence.»

«Les sales gosses», Peggy Adam, Éd. Atrabile, 120 p.