Auteur présent au Salon du livre de Genève – Pegasus: la guerre de l’information est déclarée Le journaliste Alain Jourdan publie un livre critique sur les révélations du consortium de journalistes Forbidden Stories, derrière lesquelles il voit des intérêts étrangers qui se livrent à un jeu d’influences. Olivier Bot

Les smartphones, cibles du logiciel espion de la société israélienne NSO dont on voit la façade et le logo en arrière-plan. JACK GUEZ/AFP

Ex-correspondant au Palais des Nations de la «Tribune de Genève» et «24 heures», Alain Jourdan, aujourd’hui journaliste indépendant, publie au Cherche Midi un livre sur les «dessous» de l’affaire Pegasus. À l’été 2021, les révélations sur les écoutes effectuées grâce au logiciel israélien Pegasus ont fait grand bruit. Des journaux du monde entier ont publié des milliers d’articles à ce sujet. Et pour cause: l’affaire est croustillante.

Des téléphones de chefs d’État, dont le président français, auraient été espionnés grâce à la technologie très élaborée de la société israélienne NSO. Même Meta (WhatsApp et Facebook) n’a pu y échapper. Des gouvernements ont utilisé le logiciel pour surveiller des opposants et des militants des droits de l’homme. Voilà, en résumé, ce que révélaient les «leaks» des milliers de numéros de téléphone épluchés par le laboratoire d’Amnesty International et Citizen Lab, un travail qui fut à la base des articles du consortium de journalistes Forbidden Stories.

Tentative de déstabilisation: l’exemple du Maroc

La couverture du livre paru aux éditions du Cherche Midi

Derrière «L’affaire Pegasus», titre du livre, Alain Jourdan voit «une guerre de l’information». Sa démonstration commence par une remise en cause du travail de la presse sur les listings dévoilés. La présence d’un numéro sur une liste de cibles potentielles ne veut pas dire qu’il a été nécessairement écouté. Quid de la vérification des sources? Dans le cas du président français, on peut être presque sûr puisqu’il dispose d’un téléphone crypté (Thalès), impénétrable et lié à sa fonction.

Pourquoi se contenter alors de parler de la présence d’un numéro d’appel sans vérifier s’il a été ou non écouté. On avouera que la nuance est d’importance. D’autant que pour l’auteur, la vérité dans cette affaire n’est pas l’essentiel. Alors, dans quel but?

Son livre se focalise surtout sur le Maroc, un pays qui lui a déjà inspiré un autre livre («Le Maroc sur la ligne de front») et sur l’espionnage, un de ses sujets de prédilection. Pourquoi sur les 35’000 contenus publiés, 28’000 concernent-ils le Maroc, selon Archipel digital, une agence digitale de référence dans le Royaume chérifien? Alain Jourdan avance une hypothèse qu’il élabore au fil du livre. Il s’agit de déstabiliser ce pays, de brouiller ses relations avec la France.

Enjeu géostratégique

Pegasus serait à la fois un enjeu géostratégique que plusieurs États veulent s’approprier ou dont ils souhaitent interdire l’utilisation pour leurs indicatifs nationaux. Les révélations de Forbidden Stories seraient suscitées par des intérêts nationaux.

Pourquoi certains pays y échappent-ils et d’autres, comme le Maroc, se retrouvent-ils pris dans la nasse? Pour Alain Jourdan, le Maroc est un enjeu géostratégique (par son affluence grandissante en Afrique), économique (par la présence de terres rares dans son domaine maritime), d’autant que par les accords d’Abraham, il vient de se rapprocher d’Israël, l’ennemi juré de l’Iran et de bon nombre de pays arabes.

Par ailleurs, le vent tourne sur un dossier sensible de la région: le Sahara occidental, que Rabat revendique dans sa totalité, quand l’Algérie fait tout son possible pour nuire aux ambitions de son voisin en finançant les Sahraouis du Front Polisario, qui s’opposent aux visées de Rabat.

Or, le roi Mohamed VI a obtenu ces dernières années le soutien des États-Unis (de Trump, confirmé par Biden) et, récemment, du premier ministre espagnol Pedro Sanchez, qui soutiennent désormais les plans du Maroc visant à donner une autonomie limitée au territoire contesté. L’Algérie aurait-elle mené une guerre de l’information contre le Maroc? Quel rôle ont joué les États-Unis? Ces réponses sont dans le livre.

Alain Jourdan signera son livre au Pavillon des cultures arabes du Salon du livre de Genève, le 23 mars à 13 h 30

Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

