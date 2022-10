Au quai des Bergues, la piétonnisation provisoire est en passe de devenir définitive. Du moins les feux sont-ils au vert. La volonté des autorités municipales est claire. Habitants et commerçants sont conquis. Sans parler des badauds qui profitent de ce lieu magnifique.

À l’exception de la partie longeant l’Hôtel des Bergues, la Ville n’aura pas pavé le quai pour qu’il soit squatté par des voitures bouchant la vue et l’espace. Reste le problème des vélos qui ne respectent pas l’interdiction de circuler. Certes, la signalisation mérite d’être améliorée pour davantage signifier l’interdiction. De même, l’itinéraire alternatif devrait être mieux fléché.

Il est aussi vrai que ces rues étroites et encombrées ne sont pas des plus confortables pour circuler. Mais de là à juger l’itinéraire si dangereux que cela expliquerait, voire justifierait de continuer à rouler tout droit sur la zone piétonne, il ne faut pas exagérer. Quant à exclure les voitures de ces ruelles au profit des vélos, il faut admettre que l’affaire est politiquement délicate en raison du parking Manor. Piétonniser le quai des Bergues peut être vu comme une première étape.

Reste le constat qu’en réalité, trop de cyclistes ou de trottinétistes rechignent à faire ce mini-détour. Combien, parmi ceux affirmant n’avoir pas conscience de l’interdiction, sont de bonne foi? Une partie, en tout cas, peine en plus à ralentir l’allure.

À raison, les cyclistes réclament des itinéraires réservés et sûrs les protégeant des voitures. Les piétons n’en méritent pas moins et les cyclistes doivent faire preuve de civisme et d’égards envers eux. D’ailleurs, respecter les piétons, c’est se respecter soi-même puisque tout cycliste, tout automobiliste est forcément aussi un piéton.

Rachad Armanios est journaliste à la rubrique genevoise depuis août 2022 et couvre en particulier la politique cantonale. Auparavant, il a travaillé plus de vingt ans au Courrier , où il a notamment été corédacteur en chef et responsable de la rubrique genevoise. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.