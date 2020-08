Série d’été: les BD hot (5/7) – «Péchés mignons»? Une manière gourmande d’aborder le sexe De 2006 à 2010, Arthur de Pins déshabille les filles (et les garçons) à travers des minitranches de vie gentiment coquines. Philippe Muri

«Péchés mignons»: la couverture du tome I. Ed. Fluide Glacial

Son style plaît aux hommes, séduits par ses petites pépées aux rondeurs affriolantes. Mais aux femmes aussi, qui raffolent de ses girondes demoiselles, aussi branchées cul que les héroïnes du feuilleton TV «Sex and the city». Avant de lancer en 2010 sa série en cours, «Zombillenium» (Éd. Dupuis), Arthur de Pins s’est fait un nom en abordant le sexe de manière ludique et gourmande à travers quatre albums au nom prédestiné: «Péchés mignons» (Éd. Fluide Glacial).



Carton plein pour ces minitranches de vie gentiment coquines mettant en scène un certain Arthur, brun comme le dessinateur parisien, et obsédé sexuel notoire. Confusion garantie. «C’est la rédaction de «Max Magazine» qui a trouvé le prénom du héros», nous précisait l’auteur lors d’un passage à Genève, en 2008. «Pour le reste, pas mal de gens me demandent si les situations décrites dans mes livres sont autobiographiques. En fait, il y a une partie de vrai, au début des histoires. La suite, la plupart du temps, relève de la fiction.»

«Péchés mignons» (extrait). Ed. Fluide Glacial



Si Arthur de Pins déshabille les filles, il n’est pas seul: «Plusieurs scénarios de «Péchés mignons» sont signés par des femmes. Et ce sont elles qui ont écrit les gags les plus trash!» Notamment Maïa Mazaurette, auteure de différents essais pour La Musardine, une maison d’édition spécialisée dans l’érotisme. «Elle a trouvé la personnalité qui collait parfaitement au personnage principal, soit une fille qui croque la vie, assumant sa sexualité de manière ludique, comme une gourmandise.»



Sensuelles en diable, les héroïnes d’Arthur possèdent toutes un petit air de famille, qu’on dirait hérité d’une toile de Botero. Têtes volumineuses, grands yeux, hanches disproportionnées: un look hypersexy, mais pas trop réaliste. «Pour la pub, je réalise des illustrations sur différents thèmes. Là, les personnages ont des proportions normales. Mais quand je touche à la sexualité, je ne peux m’empêcher de dessiner des grosses têtes et des petits corps. Un peu comme si les adultes redevenaient des gamins au moment de passer à l’acte.»