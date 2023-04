En forçant un peu le trait, le monde agricole se divise en deux camps qui se lancent des noms d’oiseaux. «Pollueurs», «nantis», «réacs», lancent les néoruraux adeptes du bio et votant écolo. «Gros naïfs», «idéologues», «frustrés de la terre», répliquent les autres. Parmi ces derniers, des fils ou filles d’agriculteurs conventionnels, glissant plus volontiers un bulletin de droite dans l’urne.

Pour en savoir un peu plus, nous avons rencontré durant des semaines de nombreux jeunes qui se destinent à l’agriculture écologique ou traditionnelle. Certains disposent de parcelles familiales. Les autres cherchent, non sans peine, à en louer.

La réalité du terrain est certes plus complexe mais la tendance est là. Qui a raison? Ceux qui veulent nourrir la planète sans le recours aux produits de synthèse ou ceux qui se disent plus réalistes? Le débat est sans fin, voire vain. C’est aux pouvoirs publics, Confédération et cantons, de siffler la fin de la récréation.

Comment? En facilitant l’accès à la terre aux néoruraux qui n’en ont pas, en encourageant ces jeunes, toujours plus nombreux, qui se tournent vers les microfermes et le maraîchage, mais aussi en soutenant les enfants de paysans qui voudraient reprendre l’exploitation familiale. Tout cela passe forcément par des investissements publics.

Trop cher? Une question de choix. De volonté politique. Le laisser faire, c’est sous-entendre que la Suisse n’est pas capable de nourrir davantage sa population à un prix équitable tout en respectant la nature. C’est limiter les paysans à n’être que des jardiniers du territoire. Une condescendance bureaucratique qui alimente les frustrations et les querelles de clochers tout en tuant l’esprit d’entreprise et la créativité d’un monde agricole qui doit se réinventer.

