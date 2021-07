Vaccination contre le Covid-19 - Payer les indécis pour qu’ils se vaccinent? Le tabou tombe

La vaccination contre le coronavirus ne cesse de ralentir. Une situation inquiétante, car la Suisse n’a pas encore atteint le taux nécessaire à une immunité collective.

Plusieurs experts proposent des idées pour encourager les hésitants à recevoir leurs deux doses de vaccin. Bernard Hirschel, président de la Commission cantonale d’éthique de la recherche (CCER) en fait partie. Pour lui, rémunérer les personnes vaccinées pourrait être une solution.

La vaccination traîne. Les plus jeunes sont les moins vaccinés. Comment l’expliquez-vous?

Les jeunes savent que pour eux la maladie n’est pas grave. Ils ne tirent pas beaucoup d’avantages à être vaccinés. À l’inverse, plus les personnes sont âgées, plus elles sont motivées, car elles savent que le danger est plus grand.