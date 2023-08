De beaux esprits s’apitoient sur le sort réservé par ce qu’ils considèrent comme l’impéritie de frustes décideurs à celle qui fut, et restera gravée dans la mémoire collective, la première et la plus glorieuse des grandes banques helvétiques, j’ai bien sûr nommé Credit Suisse.

Pour faire bon poids, certains parmi ceux qui s’estiment injustement lésés ont confié à des avocats possiblement spécialistes de la chose le soin de récupérer ce qui pourrait éventuellement l’être, pensant notamment aux obligations Additional Tier 1 (AT1), ou «CoCo Bonds» dans le jargon boursier, émises à plusieurs reprises par Credit Suisse pour une valeur nominale totale de quelque 16 milliards de francs. Ces sortes particulières d’obligations convertibles conditionnelles, conçues après la crise financière de 2008 et censées éviter le report sur les contribuables des pertes consécutives à une faillite bancaire, ont été en l’occurrence effacées d’un trait par les sauveteurs fédéraux, au motif parfaitement licite que les barrières prévues à cet effet dans les conditions générales desdits emprunts avaient été franchies.

Par ailleurs, il y a le besoin de revanche d’actionnaires courroucés, placés devant le fait accompli d’une aliénation sans vote préalable et surtout d’une dévalorisation massive de leurs titres (équivalant à plus de la moitié de leur valeur sur le marché à la dernière clôture de la Bourse) en regard de la bonne affaire du coup réalisée par le repreneur. Il y a enfin l’incompréhension dans laquelle l’opinion publique toutes strates confondues est plongée. Ces milliards sortis comme ça du chapeau confédéral quand il faut dit-on économiser partout ailleurs exigent des explications qu’il s’agira de fournir en long et en large et dans les meilleurs délais, faute de quoi les extrêmes politiques s’empareront du sujet – ils s’y préparent déjà.

Revenons aux faits. On verra bien ce qui sortira des procédures engagées, mais il reste, sur le principe, que le naufrage de Credit Suisse, à l’instar de celui d’autres grandes banques disparues dans la tourmente des crises financières, aurait pu sans l’intervention brutale et les aides faramineuses prodiguées dans l’urgence par les autorités et la Banque nationale se transformer à la vitesse de l’éclair en une véritable panique bancaire aux conséquences incalculables, pour la Suisse comme pour les autres places financières.

Dans le monde technologique d’aujourd’hui, ces bank runs ne prennent plus tant la forme de ruées sur les guichets, ce qui prend forcément du temps, que celle de simples clics de souris déclenchant instantanément des ordres de transferts vers d’autres comptes ou d’autres banques. Dans aucun autre secteur d’activité pareille soudaineté ne peut advenir, car seules les banques – c’est leur métier, en tout et pour tout – captent l’argent de tiers pour en disposer à leur guise ou presque dans les limites de la réglementation, et sur la seule foi de la confiance qui leur est accordée. Que la confiance disparaisse, et tout s’écroule.

Marian Stepczynski Chroniqueur économique. DR

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.